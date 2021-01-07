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Biden, Resmen ABD Başkanı oldu! İşte Son Durum

Biden, Resmen ABD Başkanı oldu! İşte Son Durum Joe Biden, kongredeki oylamada gerekli 270 delege oyunu alarak ABD Başkanlığı'nı tescilledi.

Biden, Resmen ABD Başkanı oldu! İşte Son Durum
07 Ocak 2021 Perşembe 13:31

Biden, Resmen ABD Başkanı oldu! İşte Son Durum

 Biden, resmen ABD Başkanı olduJoe Biden, kongredeki oylamada gerekli 270 delege oyunu alarak ABD Başkanlığı'nı tescilledi.

Tüm dünyanın takip ettiği kritik ABD seçimlerinde son aşamaya gelindi.

Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardında verilen ara sona erdi. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte devam eden oturum ile delege oyları sayıldı.

DELEGE OYU AÇIKLANDI

ABD'de artan gerilimle birlikte sürecin ne yönde ilerleyeceği merak edilirken, yeni başkan Joe Biden'ın delege oyu sayısı açıklandı.

BAŞKANLIĞI TESCİLLENDİ

ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden, 270 delege oyu sayısını aşarak resmen Başkan oldu.

Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.

DONALD TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi.

20 OCAK'TA DEVİR-TESLİM OLACAK

Trump, "Seçim sonuçlarına katılmıyorum ama görevi devredeceğim. 20 Ocak'ta sorunsuz ve düzenli geçiş olacak." dedi.

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