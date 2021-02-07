Bebek Vaftiz Esnasında Papazın Elinde Öldü. Romanya'da rahibin suya batırıp vaftiz ettiği 6 haftalık bebek, akciğerine su kaçması nedeniyle törenden sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi. Papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

Romanya'daki bir Ortodoks Kilisesi'nde 31 Ocak'ta vaftiz edilen 6 haftalık bebek öldü. Bu olay, ülkede vaftiz törenlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin tartışmaları başlatmış oldu.



Romanya Ortodoks Kilisesi Başdiyakozu Doru Budeanu, ülkenin kuzeydoğusundaki Suceava kentinde Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nde yaşanan olaydan sonra töreni gerçekleştiren rahiple görüştüğünü, rahibin, suya batırma sırasında ve sonrasında bebeğin ağladığını söylediğini belirtti. Bunun bebeğin yaşamsal işaretlerinin iyi olduğunun kanıtı olduğunu söyleyen rahip, törenden birkaç dakika sonra bebeğin fenalaştığını da ekledi.

Soruşturma Açıldı

Hastaneye kaldırıldıktan sonra bebek hayatını kaybederken, bebeğin otopsi raporunda, akciğerinde su bulundu. Vaftiz törenini yürüten papazla ilgili cinayet soruşturması açıldı.



Ayrıca bebeğin ailesi rahibin sözlerine karşı çıkıp, bebeklerinin sudan çıkarıldığında nefes almadığını ve burnunun kanadığını belirtti.



Konuyla ilgili açıklama yapan bebeğin babası "Suyu çıkarmak için başını eğdik ama kendine gelmedi. Kalbi atıyordu fakat çok zayıftı. Ağzı açık ve ağlayan bir bebeği kimse suya daldırmaz değil mi?" diye konuştu.