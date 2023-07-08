YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0

Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! İspanyol basınında çıkan haber olay oldu

Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! İspanyol basınında çıkan haber olay oldu

Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! İspanyol basınında çıkan haber olay oldu
Admin
Admin
08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:37

Real Madrid'in Barcelona'nın elinden kaparak Arda Güler'e imza attırması gündemdeki yerini koruyor. Katalan devine yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi bugünkü haberinde Barcelona'da forma giyen 15 yaşındaki Lamine Yamal'ın Arda Güler'den çok daha iyi bir futbolcu olduğunu yazdı. Bu haber sosyal medyada Arda'yı transfer etmeyi başaramayan Barcelona cephesinin kıskançlığı olarak yorumlandı.

Arda Güler için Barcelona ile karşı karşıya gelen Real Madrid, mutlu sona ulaştı ve milli futbolcuya imza attırdı. Tüm dünyada büyük ses getiren transfer sonrası Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sports gazetesi ilginç bir habere imza attı. Gazetede Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal'ın Arda'dan daha iyi bir futbolcu olduğu belirtildi.

"LAMINE YANAL'I UNUTUYORSUNUZ"

Sport Gazetesinde çıkan haberde, "Arda Güler yetenekli ancak Arda'dan küçük olmasına rağmen ondan çok daha iyi bir futbolcu olan Lamine Yamal'ı unutuyorsunuz." ifadeleri yer aldı.

BARCELONA KISKANÇLIK MI YAPIYOR?

Sosyal medyada "Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı." yorumları yapılırken, Katalan devinin milli futbolcuyu transfer edemediği kıskançlık yaptığı belirtildi.

İsrail'de emniyet müdürünün istifa etmesi, sokakları yeniden yangın yerine çevirdi
İsrail'de emniyet müdürünün istifa etmesi, sokakları yeniden yangın yerine çevirdi
0
Dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee, intihar etti
Dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee, intihar etti
0
Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner liderinin Rusya'da olduğu ortaya çıktı
Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner liderinin Rusya'da olduğu ortaya çıktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.