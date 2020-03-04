Bahar Kalkanı Harekâtından Acı Haberler Peş Peşe Geldi !MSB: Bahar Kalkanı Harekât alanında 2 asker şehit oldu

Bahar Kalkanı Harekâtından Acı Haberler Peş Peşe Geldi !

Bahar Kalkanı Harekâtından Acı Haberler Peş Peşe Geldi ! Şahadet haberi Ulaştı

Bakanlık açıkladı "Bahar Kalkanı Harekâtının henüz ilk günlerinde henüz üç gün önce hayata geçirilmişti Bahar Kalkanı o bölgede bunan askerimize rejimin açtığı ateş sonucunda 2 kahraman silah kardeşimiz şehit edilmiştir , 6 kahraman silah arkadaşımız da ağır yaralanmıştır" açıklamalarını yaptı .

MSB'den yapılan işte o açıklama :

Hedefler hızlı biçimde vurulmaya devam etmektedir.Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır.Bu Harekat kapsamında şehit edilen Askerlerimize Allahtan Rahmet Yaralı askerlerimize Acil şifalar diliyoruz..

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