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Bahar Kalkanı Harekâtından Acı Haberler Peş Peşe Geldi !

Bahar Kalkanı Harekâtından Acı Haberler Peş Peşe Geldi !MSB: Bahar Kalkanı Harekât alanında 2 asker şehit oldu

Bahar Kalkanı Harekâtından Acı Haberler Peş Peşe Geldi !
04 Mart 2020 Çarşamba 23:10

 Bahar Kalkanı Harekâtından Acı Haberler Peş Peşe Geldi !

  Bahar Kalkanı Harekâtından Acı Haberler Peş Peşe Geldi ! Şahadet haberi Ulaştı

Bakanlık açıkladı "Bahar Kalkanı Harekâtının henüz ilk günlerinde  henüz üç gün önce hayata geçirilmişti Bahar Kalkanı  o bölgede bunan askerimize  rejimin açtığı ateş sonucunda 2 kahraman silah kardeşimiz şehit edilmiştir , 6 kahraman silah arkadaşımız da ağır yaralanmıştır" açıklamalarını yaptı .

MSB'den yapılan işte o açıklama :

Hedefler  hızlı biçimde vurulmaya devam etmektedir.Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır.Bu Harekat kapsamında şehit edilen Askerlerimize Allahtan Rahmet Yaralı askerlerimize Acil şifalar diliyoruz..

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #MSB: Bahar Kalkanı Harekât alanında 2 asker şehit oldu
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