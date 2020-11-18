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Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto

Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı, Dağlık Karabağ'daki Rusya barış gücünü protesto ederek, " Rusya git, Türkiye kal" sloganları attı.

Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto
18 Kasım 2020 Çarşamba 13:11

Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto

 Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto   Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı, Dağlık Karabağ'daki Rusya barış gücünü protesto ederek, " Rusya git, Türkiye kal" sloganları attı.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı.

Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı, Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti.

"RUSYA GİT, TÜRKİYE GELSİN"

Protesto eden grup, ellerindeki "Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankartla, "Rusya git, Türkiye gelsin" sloganları attı.

Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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