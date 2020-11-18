Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto

HIMSS Eurasia 2020 Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Konferansı'nda konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, bundan sonra temaslı kişinin, izolasyondaki kişinin izolasyonunu kolaylaştıran araçlar olarak bileklik, ses doğrulama, yüz tanıma gibi özellikleri izolasyon altındaki kişiye tanımlayıp kullanmasını sağlamaya çalışacağız. İnşallah kısa bir süre içerisinde izolasyon sürecini kolay hale getirmiş olacağız dedi.