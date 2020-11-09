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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 23 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 23 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 23 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı
09 Kasım 2020 Pazartesi 15:51

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 23 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından Cebrayıl, Fuzuli, Hocalı, Hocavend, Gubadlı ve Zengilan bölgelerinde 23 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu Fuzuli'de 6, Cebrayıl'da 3, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 2, Hocalı'da 4, Hocavend'de ise 5 köyü işgalden kurtardı. Böylece toplamda 23 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarılmış oldu.

Aliyev resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Azerbaycan ordusu Fuzuli bölgesinde Gobu Dilağarda, Yal Pirahmedli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Elesgerli; Cebrayıl bölgesinde Hüseynalılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik; Zengilan bölgesinde Keçikli, Ördekli; Gubadlı bölgesinde Yukarı Mollu, Aşağı Mollu, Hocik; Hocalı bölgesinde Demirçiler, Çanagçı, Medetkend, Sığnag; Hocavend bölgesinde Susanlıg, Domi, Tuğ, Akaku, ve Azıh köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!” ifadelerine yer verdi.

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