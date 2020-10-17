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Azerbaycan askerleri kurtarılan topraklarda namaz kıldı

Azerbaycan askerleri kurtarılan topraklarda namaz kıldı

Azerbaycan askerleri kurtarılan topraklarda namaz kıldı
17 Ekim 2020 Cumartesi 19:00

Azerbaycan askerleri kurtarılan topraklarda namaz kıldı

Ermenistan ordusuna ağır darbeler vurarak işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam eden Azerbaycan askerleri, şükür namazı kılmayı da ihmal etmedi.

Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayan kalleş saldırılarına devam ederken, Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için hızla ilerliyor.

Kurtarılan köylerde Azerbaycan bayrağı dalgalandıran askerlerden gelen görüntüler yürekleri ısıttı.

Azerbaycan askerlerinin kurtardığı topraklarda şükür namaz kıldığı görüntüler, kameraya yansıdı.

Azerbaycan askerleri kurtarılan topraklarda namaz kıldı

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