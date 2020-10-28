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Azerbaycan, 13 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan, 13 köyü daha işgalden kurtardı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı'da işgal altında olan 13 köyde daha hakimiyet sağlandığını açıkladı.

Azerbaycan, 13 köyü daha işgalden kurtardı
28 Ekim 2020 Çarşamba 17:04

 Azerbaycan, 13 köyü daha işgalden kurtardı

 Azerbaycan, 13 köyü daha işgalden kurtardı   Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı'da işgal altında olan 13 köyde daha hakimiyet sağlandığını açıkladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim sürüyor.

Masum sivilleri hedef alan Ermenistan ordusuna sahada karşılık veriliyor.

Azerbaycan ordusu adım adım ilerleyip, işgal altında olan bölgelerini geri alıyor.

13 KÖY DAHA KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 köyde daha kontrol sağlandığını duyurdu.

KURTARILAN KÖYLER

Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zerneli köyleri; Fuzuli'nin Mandılı köyü; Cebrail'in, Gazanzemi, Hanağabulag, Çüllü, Guşçular ve Garaağaç köyleri; Gubadlı'nın ise Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köyleri.

"BERDE SAKİNLERİNİN İNTİKAMI SAVAŞ ALANINDA ALINACAK"

Twitter üzerinden paylaşım yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Berde'de Ermeni silahlı kuvvetlerinin roket saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Berde sakinlerinin intikamı yerde kalmayacak ve işgalcilere savaş alanında makul bir yanıt verilecek." ifadelerini kullandı.

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