Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağında yeni gelişme Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağında yeni gelişme
Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağında yeni gelişme Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
AB ülkelerindeki başörtüsüne yönelik yasaklar mahkemelerden dönmeye devam ediyor.
Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
Daha önce de İsveç'in Skone bölgesindeki Skurup ilçesinde belediyenin getirdiği okullarda başörtü yasağı mahkeme tarafından kaldırılmıştı.
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