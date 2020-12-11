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Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağında yeni gelişme

Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağında yeni gelişme Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağında yeni gelişme
11 Aralık 2020 Cuma 18:57

 Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağında yeni gelişme

 Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağında yeni gelişme Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

AB ülkelerindeki başörtüsüne yönelik yasaklar mahkemelerden dönmeye devam ediyor.

Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Daha önce de İsveç'in Skone bölgesindeki Skurup ilçesinde belediyenin getirdiği okullarda başörtü yasağı mahkeme tarafından kaldırılmıştı.

Avusturya da ilkokullardaki başörtüsü yasağında yeni gelişme #1

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