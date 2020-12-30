Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü Tedavi gördüğü hastaneden bir paylaşım yapan Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." dedi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü Tedavi gördüğü hastaneden bir paylaşım yapan Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." dedi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, rutin sağlık kontrolleri nedeniyle bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi ekibine uygulanan tedavi için teşekkür ederek, Türkiye'nin sağlık sistemine ilişkin görüşlerini sosyal medyadan paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN HARİKULADE SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TESİSLERİ VAR"

Büyükelçi Innes-Brown, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesindeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Innes-Brown'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Ankara Üniversitesinin mükemmel sağlık tesisleri ve dünya çapındaki sağlık ekibi olarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.