Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp 'Dünyanın sonu mu geldi?' diye sordu

Koronavirüs ile mücadele etmeye çalışan Avrupa soğuk havalara teslim oldu. Kar yağışı ve buzlanma bölgede yaşamı durma noktasına getirirken Almanya'nın güneyi ile İsviçre, İspanya ve Fransa'da ise sarı kar yağdı.

AFRİKA'NIN İNCE SARI ÇÖL KUMU KARA KARIŞTI

İspanya'nın kuzey doğusu ile Fransa'nın Lyon kenti ve Côte d'Azur'a ulaşan "Afrika'nın ince sarı çöl kumu" bulutları, kara karıştı. Bunun üzerine İspanya, Fransa, İsviçre Alpleri ve Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nde "sarı kar" yağdı.

Avrupa'da görülen doğa olayı vatandaşları korkuttu.

HERKES TELEFONA SARILIP METEOROLOJİ'Yİ ARADI

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, sahra çölünden gelen kumlarla karışan karları gören yüzlerce kişinin, özellikle Almanya'da Meteoroloji'yi aradığı ve, "Dünyanın sonu mu geldi, neler oluyor" diye sorduğu belirtiliyor. Meteorologlar, zaman zaman bu durumla karşılaşıldığını ve çok ender olarak bu kumların hava durumuna bağlı olarak Almanya'ya ulaştığını açıkladı.

İSPANYA'DA SARI-KIRMIZI ÖRTÜ

Fransa'nın Lyon kentinin loş bir karanlığa büründüğü, yağan karın, İsviçre Alplerindeki gibi sarıya boyandığı görüldü. Sahra kumu, İspanya'yı da çok etkiledi ve sabahın erken saatlerinden itibaren birçok kentte, her yer sarı-kırmızı kumla kaplandı. Alicante, Mayorka, Valencia, Balear Adaları, Katalonya ve Aragon kum fırtınasından etkilendi.