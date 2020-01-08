Avrupa Artık Türkiye'ye Muhtaç! Vanalar Açıldı.

Avrupa Artık Türklere Muhtaç! Alman basınının gündeminde TürkAkım var

Alman basınının gündeminde Türk Akımı var

Avrupa'nın Doğalgaz ihtiyacını sağlayacak projede vana başlığı Türkiye'nin elinde olması Almanları rahatsız ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışının görüşülmesi için Türkiye’ye geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde Tören için buluşuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan ortaya çıkan TürkAkım’ın açılışı için ilk adımı atmış oldu.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Bir hatta Türkiye'ye, diğer hatta ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak olan doğalgaz projesi, dünya ülkelerinin de gündeminde büyük etki yarattı

Özellikle Avrupa basını, yıllık 15.75 milyar metreküp gaz kapasitesiyle bütün Avrupa’nın gaz ihtiyacını yerine getirecek olan projeyi yakından izliyor

PROJE AVRUPA ENERJİ PİYASASINI ETKİLEYECEK

Almanya’nın en çok okunan yazılı basını Die Welt, Erdoğan-Putin görüşmesini yakından izleyen kaynakların bir tanesi.

"AVRUPA İÇİN BÜYÜK RİSK"

İkilinin TürkAkım’ın açılışı için bir araya gelmesinin ardından yapılan görüşmeyi gündemine taşıyan Alman gazete, “Ankara-Moskova enerji hattı- Avrupa için büyük bir risk” yorumunda yaptı.

Haberin içeriğinde , Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılayacak bu proje kapsamında Türkiye'nin kilit durumda olmasının büyük tehlike olduğu belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ile gerilen ilişkilerine gönderme de bulunan Almanlar, TürkAkım konusunda tüm Avrupa'nın Türkiye'ye mahkum durumuna gelmesinden büyük endişe duyduklarından bahsedildi.