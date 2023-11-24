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Ateşkesin başlamasıyla uçaklar havalandı! İsrail'den Gazze'ye tehdit bildirisi

Ateşkesin başlamasıyla uçaklar havalandı! İsrail'den Gazze'ye tehdit bildirisi

Ateşkesin başlamasıyla uçaklar havalandı! İsrail'den Gazze'ye tehdit bildirisi
Admin
Admin
24 Kasım 2023 Cuma 13:30

Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes bu sabah saat 08.00 itibarıyla başlarken, İsrail ordusunun ateşkesin başlamasından hemen sonra bölgeye uçaklarla attığı tehdit bildirisinde "Savaş henüz bitmedi. Güneyden Kuzey'e gitmeyi düşünmeyin. Kendinizi tehlikeye atarsınız. Kuzeyden güneye geçebilirsiniz ama güneyden kuzeye geçemezsiniz" ifadelerini kullandığı görüldü.

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

İSRAİL YÖNÜNE ROKETLER ATILDI

İnsani aranın başlamasından dakikalar öncesinde, Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında silahlı çatışma, şiddetli patlama seslerinin sürdüğü gözlendi. Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı ve bölgede saldırı sirenleri çaldı.

ATEŞKES SONRASI TEPKİ ÇEKEN OLAY

Dünyanın kilitlendiği 4 günlük geçici ateşkesin başlamasının hemen sonrasında bölgede yaşanan bir olay ise büyük tepkiye neden oldu.

UÇAKLARLA TEHDİT BİLDİRİSİ ATTILAR

İsrail ordusunun ateşkesin başlamasından hemen sonra bölgeye uçaklarla attığı tehdit bildirisinde "Savaş henüz bitmedi. Güneyden Kuzey'e gitmeyi düşünmeyin. Kendinizi tehlikeye atarsınız. Kuzeyden güneye geçebilirsiniz ama güneyden kuzeye geçemezsiniz" ifadelerini kullandığı görüldü.

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