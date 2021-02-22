Arkadaşına uykuda tecavüz etti

İngiltere’nin Leicester kentinde geçtiğimiz günlerde 18 yaşında bir genç, kanepede uyuyakalan 16 yaşındaki bir arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemeye verildi. “Seksomnia” yani uykuda seks yapma hastalığı olduğu kanıtlanan gencin yaptıklarından sorumlu tutulmayacağı söylendi. Olaydan sonra çok konuşulan bu hastalıkla ilgili detayları CİSED Onursal Başkanı Cem Keçe anlattı.

Olay iki gencin ortak bir arkadaşlarının evinde film izledikten sonra gerçekleşti. Yasal nedenlerle ismi basına açıklanmayan 16 yaşındaki mağdur, mahkemede, “Arkadaşlarımızla birlikte film izledikten sonra ben kanepede uyuyakaldım. O ise yerde bir uyku tulumunda yatıyordu. Gece gözlerimi açtığımda üzerimdeydi. Çoraplarımı ve külotumu indirmiş bana tecavüz ediyordu. Onu itip kendimi kurtardım!” dedi. Ayrıca benzer bir olay yine İngiltere'de yaşanmış ve uykusunda seks yaptığı genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen 43 yaşındaki Stephen Lee Davies beraat etmişti. Bu tür haberlerle gündeme gelen ve “uykuda seks” olarak bilinen “seksomnia”; “uyku halindeyken kontrolsüz bir şekilde cinsel ilişkiye girme” veya mastürbasyon yapma ihtiyacı hissetme” olarak tanımlanır ve bir tür uykuyla uyanıklık arasında kalınan uyurgezerliktir. Bu nedenle seksomnia'ya “uyursevişirlik” de denir. İlişkileri olumsuz etkileyebilen bu hastalığa sahip kişiler, genellikle suçluluk duyarlar, durumlarından utanırlar ve doktora başvurmazlar. Ancak “seksomnia”nın, korkulacak ya da utanılacak bir yanı yok. Bu nedenle, seksomnia olduğunu fark eden birey bunu partneriyle paylaşarak mutlaka bir terapiste ya da hekime başvurmalıdır.

Hızlandırıcı ve tetikleyici faktörler



Aşırı baskı altında olma, yoğun iş temposu, düzensiz beslenme, alkol alışkanlığı, kilolu olma, stres ve uykusuzluk, henüz bir tedavisi olmayan hastalığa hızlandırıcı ve tetikleyici faktörler arasında sayılabilir. Çoğunlukla erkeklerde görünen bu hastalık günümüzde kadınlara da sıçradı.



Kişinin elinde olan bir durum değil



Nedeni ve tedavi yolları hala bulunamayan seksomnia hastalığı son 3 senedir bir hayli üzerinde çalışılan patolojik bir vakadır. Seksomnia’nın altında yatan nedenlerin bulunamayışında, bu durumdan utanan hastaların hekimlere başvurmak istememesi etkendir. Çoğunlukla kontrol altına alınamaması ve yarı uyku halinde baş gösteren cinsel ilişki eyleminin hatırlanmaması hastaları endişe içine sürüklüyor. Bunun aksine, bu eylemi uyanıkken yapılan sekse tercih edecekler de var. Böyle düşünenler seksomnia’yı alkol sonrası yaşanan ilişki gibi rahat ve doğal bir eylem olarak görüyor olabilirler. Bu nedenle, kontrol edilemediği, kasılma yaşanmadığı ve hatırlanmadığı için olumsuz yargıların da olmayacağını düşünerek rahat bir cinsel birleşme yaşamak ve bunu tercih etmek isteyenler olabilir. Ancak seksomnia kişinin elinde olan bir durum değildir ve bir hastalıktır.



Uykudaki bir erkek uyanık bir kadına tecavüz edemez



Bilindiği gibi insan zihninin çeşitli katmanları vardır. Uykuda kapanan “bilinç”, kişinin farkında olduğu bölümdür ve zihnin düşünen, yargılayan, mantık kuran ve karar veren kısmıdır. Yani kişinin kiminle seviştiğini bildiği ve bu sevişmenin sorumluluğunu alabildiği kısımdır. En önemli özelliği, seçim yapabilme ve karar verebilme yetisidir. Eylemleri yönetmesi ve karar vermesi gereken bilinçtir ama esas büyük parça, buzdağının görünmeyen kısmında bilinçdışındadır. “Bilinçdışı” kişinin farkında olmadığı bölümdür ve zihnin haz ve elem prensibine göre çalışan kısmıdır. Yani kişinin kiminle seviştiğini bilmediği ve bu sevişmenin sorumluluğunu alamayacağı kısımdır. Uyanıkken veya uykudayken devamlı çalışan ve hiç kapanmayan bilinçdışının en önemli özelliği, haz verici eylemleri isteme ve bilinci etkileme yetisidir.



Cinsel istek denetlenebilir, yönlendirilebilir, ertelenebilir bir dürtüdür. Tecavüzde, saldırgan cinsel davranışta, bazı cinsel motifler olmakla birlikte, temel etken öfke, düşmanlık ve gücün ifade edilmesidir. Kısaca, tecavüz cinselliğin değil, saldırganlığın ifadesidir. Ancak bir kadınla onun isteği dışında kurulan tüm cinsel yakınlıklar tecavüzdür. İçki veya başka bir ilaç-madde etkisi altında olarak veya uykuda sevişerek, cinsel bir yakınlık kurmakla ilgili karar verebilecek durumda olmayan bir kadınla kurulan ilişkiler de tecavüzdür. Ancak uykudaki bir erkeğin uyanık bir kadına tecavüz etmesi söz konusu değildir. Ayrıca 18 yaşındaki erkeğin kanepede uyuyakalan 16 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz ettiği iddiası da bu açıdan bakıldığında gerçekçi değildir. Bu nedenle bu vakalar, hem bir uyku bozukluğu hem seksomnia hem de sadece basit bir libido aktarımı olabilir. Vakaları ayrıntılı değerlendirmeden karar vermek çok zordur.