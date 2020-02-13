Amerikan askerleriyle rejim güçleri çatıştı





Suriye sınırı içerisinde rejim güçleri zırhlı araçtan Amerikan bayrağını indirmeye kalkışınca . Gerilim çatışmaya dönüştü, 1 rejim askeri öldürüldü.

Suriye'nin en zengin petrol kaynaklarının bulunduğu yerlerin gözdesi olan Kamışlı'da tansiyon tavan yaptı!

BAYRAĞI İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Suriye rejimine bağlı ekipler, Amerika'nın zırhlı araçlarını taş attı saldırı yaptı!. Tamda saldırı esansında bir Suriyeli zırhlı araçtaki Amerikan bayrağını indirmek istedi.

Gerilimin kısa süre içerisinde çatışmaya döndü bununla birlikte Amerikan askerleri 1 rejim askerini infaz etti.

Suriye'nin en zengin petrol kaynaklarının bulunduğu öncü bölgelerden birtanesi olan Kamışlı'da tansiyon yükseldi.

Çatışmaların ateşlenmesi ve tansiyonunn düşmemesi üzerine Amerikan savaş uçakları göklerde gezindi ve rejime ait 2 askeri noktayı dağıttılar

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