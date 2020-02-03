Amazon'un kurucusu Bezos, bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı

Amazon'un LideriBezos, bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı

Amazon geçtiğimiz Perşembe günü, Noel ve yılbaşı dönemi kapsayan son çeyrek dönem için piyasa beklentilerinin çok üzerinde kâr olduğu duyurulmuştur .

Eylül-Aralık süreç içerisinde 3,3 milyar dolar kâr aldığı ettiğini açıklayan şirketin 2 milyar dolar civarında kâr duyurulmasında beklenti duyuruldu. Bu açıklamanın sonrasında Amazon'un malları Cuma günü yüzde yedi tutarına ulaştı. Cuma günü bir ara Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolar a erştiği anlaşıldı .

Yüzde 12' ye Dünya Çapında Hissesi var

İnternet perakende satış devi Amazon'un hisselerinin yaklaşık ortamda yüzde 12'si Bezos'a, yüzde 4'ü ise tarihi eşi MacKenzie Bezos'a ait. Bezos'a ait malların değeri, Cuma günü 115,6 milyar doları buldu . Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti 124 milyar oldu.

Bezos ve MacKenzie Bezos, Ocak 2019'da boşanma kararırına varılmıştır. Çiftin Amazon'daki hisselerinin yüzde 25'ini MacKenzie Bezos sahip çıkmıştır

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©