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Amazon'un LideriBezos, bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı

Amazon'un kurucusu Bezos, bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı

Amazon'un LideriBezos, bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı
03 Şubat 2020 Pazartesi 15:25

Amazon'un LideriBezos, bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı

Amazon geçtiğimiz  Perşembe günü, Noel ve yılbaşı dönemi kapsayan son çeyrek dönem  için piyasa beklentilerinin çok üzerinde kâr olduğu duyurulmuştur .

Eylül-Aralık süreç içerisinde 3,3 milyar dolar kâr aldığı ettiğini açıklayan şirketin 2 milyar dolar civarında kâr duyurulmasında beklenti duyuruldu. Bu açıklamanın sonrasında Amazon'un malları Cuma günü yüzde yedi tutarına ulaştı. Cuma günü bir ara Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolar a erştiği anlaşıldı .

Yüzde 12' ye  Dünya  Çapında Hissesi var 

İnternet perakende satış devi Amazon'un hisselerinin yaklaşık ortamda yüzde 12'si Bezos'a, yüzde 4'ü ise tarihi eşi MacKenzie Bezos'a ait. Bezos'a ait malların değeri, Cuma günü 115,6 milyar doları buldu . Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti 124 milyar oldu.

Bezos ve MacKenzie Bezos, Ocak 2019'da boşanma kararırına varılmıştır. Çiftin Amazon'daki hisselerinin yüzde 25'ini MacKenzie Bezos sahip çıkmıştır

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #jeff bezos #amazon
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