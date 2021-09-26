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Almanya seçimleri sonucu belli oldu mu 2021, seçimi kim kazandı? Almanya seçim sonuçları belli oldu mu?

Angela Merkel’in aday olmayacağı Almanya seçimleri için beklenen gün geldi. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Almanya’da Türk kökenli adaylar da seçimde yer alacak. Peki, Almanya seçimleri ne zaman, seçimi kim kazanacak? İşte Almanya seçim sonuçları öncesinde bölgeden tüm detaylar…

Almanya seçimleri sonucu belli oldu mu 2021, seçimi kim kazandı? Almanya seçim sonuçları belli oldu mu?
26 Eylül 2021 Pazar 21:47

Almanya’da halk, 20. dönem Federal Meclis’i (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti.

ALMANYA SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Seçmenler, sabah erken saatlerde oy kullanmak için seçim merkezlerine gitmeye başladı. Yerel saatle 08.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi saat 18.00’e (TSİ 19.00) kadar devam edecek.

TÜRK KÖKENLİ ADAYLAR DA YARIŞACAK

Yaklaşık 60,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlere 47 parti katılıyor. 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimlerde 16 eyalette 299 seçim bölgesinde 85 bin sandık kuruldu. 709 milletvekili bulunan Federal Meclis'teki milletvekili sayısının, seçim sistemindeki farklı uygulama nedeniyle daha da artması bekleniyor.

Almanya seçimlerinde 100'ün üzerinde Türkiye kökenli aday da bulunuyor. Bu adaylardan 20'sinin parlamentoya girmesi bekleniyor.

2,8 milyon seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimlerde seçmenlerin 31,2 milyonu kadın, 29,2 milyonu erkeklerden oluşuyor. Seçmenlerin yüzde 21,3’ü 70 yaşın üzerinde olurken, 30 yaşın altındaki seçmenlerin oranı yüzde 14,4.

Bu yıl seçimlerde mektupla oy kullananların sayısının artacağı ve halkın en az yüzde 40’nın mektupla oy kullanma uygulamasından yararlanacağı tahmin ediliyor.

ANGELA MERKEL ADAY OLMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel’in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor.

SEÇİMİ KİM KAZANACAK?

Anketlere göre seçimlerdeki yarışın CDU/CSU ile SPD arasında geçmesi bekleniyor.

2017’de yapılan seçimlerde CDU/CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller yüzde 8,9 oy alarak mecliste temsil edilmişti.

İLK SANDIK ÇIKIŞ ANKETİ BELLİ OLDU

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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