Almanya koronavirüsten kurtulma tarihini açıkladı Almanya koronavirüsten kurtulma tarihini açıkladı Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs önlemlerinin tamamen kaldırılacağı tarihle ilgili olarak 2022 yılının ilkbahar dönemine işaret etti. Spahn, ilkbaharda sürü bağışıklığına ulaşılacağını düşünüyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs önlemlerinin tamamen kaldırılacağı tarihle ilgili olarak 2022 yılının ilkbahar dönemine işaret etti. Spahn, ilkbaharda sürü bağışıklığına ulaşılacağını düşünüyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, 2022 yılının ilkbahar döneminde koronavirüs salgınına karşı ülke çapında sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini ifade etti. Spahn, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği röportajda, "Herhangi bir aşının etkili olamayacağı yeni bir varyant türemez ise, ki bu oldukça düşük bir ihtimal, önümüzdeki ilkbaharda pandemiyi aşarak normal hayata dönebiliriz" dedi.

Bu tür salgınlarda toplumsal bağışıklığa her zaman ulaşıldığını ancak burada önemli olan noktanın, bunun "aşı ile mi yoksa hastalığı geçirerek mi sağlandığı" olduğunu vurgulayan Bakan Spahn, "Oraya varmak için aşı olmak kati surette daha güvenli bir yol" ifadesini kullandı. Aşı olmayan kişilerin büyük olasılıkla hastalığa yakalanacağını da belirten Spahn, bugünlerde düşüşe geçen enfeksiyon sayıları nedeniyle bulaş tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini dile getirdi.

SPAHN'DAN SONBAHAR-KIŞ UYARISI

"Geçen sene bu dönemde de salgın bir soluklanma molası vermişti. Yani henüz atlatmış değiliz. Sonbahar ve kış aylarında, hepimiz zamanımızı daha çok kapalı mekanlarda geçirirken ve bağışıklık sistemimiz daha zayıfken hastalığa yakalanma riski artacak" uyarısında bulunan Sağlık Bakanı, bugünlerde Almanya'da vaka sayılarında yaşanan düşüşün, tatil döneminin sona ermesi ve test kurallarının sertleştirilmesi ile alakalı olduğunu belirtti.