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Almanya'da polis, 66 yaşındaki Türk'ü silahla yaraladı

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Krumbach beldesinde polis, kimlik kontrolü sırasında bir Türk'ü silahıyla vurarak ağır yaraladı.

Almanya'da polis, 66 yaşındaki Türk'ü silahla yaraladı
03 Nisan 2021 Cumartesi 13:38

Almanya'da dün meydana gelen olayla ilgili yayınlanan videoda, 63 yaşındaki H.T'nin, elindeki oyuncak kamyonu polise doğru savurduğu, polisin de yakın mesafeden tabancasıyla H.T'ye 3 el ateş ettiği görülüyor.

"AZLHEİMER HASTASI TÜRK'E SİLAH SIKIYOR"

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alman polisi, Alzheimer hastası Türk’e, Türk olduğunu söyledikten ve elinde oyuncak kamyonetlerin olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor, vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede. Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

ALMAN POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, perşembe günü öğleden sonra Krumbach'ta polisin silahla vurması sonucu bir kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Başkasının mülkünde bulunan 63 yaşındaki kişi, polis tarafından uyarılmasına rağmen, polisle işbirliği yapmadığı gibi zamanla daha agresifleşip devriye ekibini tehdit ederek, elinde keskin bir cisimle hücum etti. Biber gazı ve uyarı ateşi işe yaramadı, kişi polis tarafından ateş edilerek vuruldu ve ciddi şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Almanya da polis, 66 yaşındaki Türk ü silahla yaraladı #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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