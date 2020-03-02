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Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli

Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli Yunanistana Kadar ulaşan mülteciler ne yapacak Merkel'den Mülteciler yanıtı,Yunanistanın Yaraladığı Mülteciler Hastaneye kaldırıldı

Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli
02 Mart 2020 Pazartesi 23:25

Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli

Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli Yunanistana Kadar ulaşan mülteciler ne yapacak Merkel'den Mülteciler yanıtı,Yunanistanın Yaraladığı Mülteciler Hastaneye kaldırıldı

Türkiye’nin sınırları aşarak milyonlarca mülteciye geçiş hakkı tanıması , Avrupa genelinde paniğe sebep oldu. Alman Die Welt, göçmenlere yönelik kucak açmaktansa bölgeye asker yığma çağrısında bulundu.

Esad rejiiminin Suriye’deki eziyeti kaynaklı Türkiyeye ulaşmış olan milyonlarca göçmen kişiye yönelik destek koşulları aranmaktansa uzunca seneler bu soruna karşı sessizliğini halen sürdüren Avrupa Birliği, şuanlarda tarihindeki en büyük kabuslarının birini görüyor.

Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli

YARDIM YERİNE MÜDAHALE ÇAĞRISI

Özellikle Yunanistan tarafında Yunan polisinin orantısız şiddet  müdahalesine maruz kalan binlerce göçmene , aileleriyle birlikte sınır bölgesinde köşeye çekilmiş  haldedir.

Avrupa Birliği’ndeki tüm ülkeleri alarma geçiren yaşanan bu hal , kıta basınına da ulaşmış durumda. Mültecilerin içinde kaldığı insanlık dışı koşulları görmez ve duymazlıktan  gelinirken birçok medya gurubu da , bu göç kabilesine karşı  askeri müdahale çağrısını yaptı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli #Yunanistan
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