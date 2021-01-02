Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı

Rusya'nın Kuznetsk kentinde pembe dizileri aratmayan bir olay yaşandı. Yerel medyaya göre, kocasını aldatan bir kadın sevgilisiyle birlikte kendi evinde buluştu.

BALKONDAN AŞAĞI ATLADI

O sırada koca eve gelirken, kadının sevgilisi apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçmaya çalıştı. Kadının sevgilisi balkondan kaçmaya çalışırken sokakta toplanan kalabalık o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde adamın balkondan aşağı sarkarak alt kattaki mağazanın tentesine düştüğü görüldü. balkonda saklanan adamla birlikte iki kişinin yer alması ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyaya düşen olay, büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı