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Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı

Rusya'da bir kadın sevgilisiyle birlikte evdeyken aldattığı eşine basıldı. Panikleyen adam kaçmak için camdan atladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı
02 Ocak 2021 Cumartesi 18:27

Rusya'nın Kuznetsk kentinde pembe dizileri aratmayan bir olay yaşandı. Yerel medyaya göre, kocasını aldatan bir kadın sevgilisiyle birlikte kendi evinde buluştu.

BALKONDAN AŞAĞI ATLADI

O sırada koca eve gelirken, kadının sevgilisi apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçmaya çalıştı. Kadının sevgilisi balkondan kaçmaya çalışırken sokakta toplanan kalabalık o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde adamın balkondan aşağı sarkarak alt kattaki mağazanın tentesine düştüğü görüldü. balkonda saklanan adamla birlikte iki kişinin yer alması ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyaya düşen olay, büyük yankı uyandırdı.

Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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