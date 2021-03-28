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Akaryakıt istasyonunda cep telefonu nedeni ile yangın

Meksika’nın Celaya kentinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan adamın cep telefonu yangına neden oldu.

Akaryakıt istasyonunda cep telefonu nedeni ile yangın
28 Mart 2021 Pazar 21:54

Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Celaya kenti çıkışında bulunan akaryakıt istasyonunda 22 Mart tarihinde cep telefonu nedeni ile yangın çıktı. Aracına yakıt alan adamın pompayı aracından çıkaracağı sırada elinde bulunan cep telefonunun çalması sonucu araç bir anda alev aldı. Talihsiz adam, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Akaryakıt istasyonunda cep telefonu nedeni ile yangın

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevlerin pompaya sıçramaması ile facianın eşiğinden dönüldü. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni cep telefonu

Guanajuato İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin cep telefonunun benzin pompalarının yakınında kullanılmasından kaynaklandığı doğrulanırken, araç sahiplerine benzin istasyonlarında cep telefonlarını kullanmamaları çağrısında bulunuldu.

Cep telefonu kullanımına dikkat

Uzmanlar, akaryakıt istasyonlarında cep telefonu kullanılması durumunda yaydıkları dalganın, ateşe sebebiyet verecek küçük bir kıvılcımın oluşması için yeterli enerjiyi üretebileceğine dikkat çekti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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