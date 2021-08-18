Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etme gerekçesi Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Toplantıya gidiyorum" diyerek ülkeden ayrıldı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 15 Ağustos'ta ülkeyi terk ederek kaçtı.

İlk olarak Tacikistan'a gittiği söylenen Gani için Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gani'nin uçağının Tacikistan hava sahasına girmediği ve ülke topraklarına inmediği kaydedildi.

UMMAN'A KAÇTI

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Gani’nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman’a gittiği ve bu Körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi.

"TOPLANTIYA GİDİYORUM"

Gani'nin bu kaçısı sonrası BBC’ye konuşan eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani’nin Afganistan'dan 15 Ağustos’ta, Savunma Bakanlığı'nın toplantısına katılacağını söyleyerek ”Helikopterle ayrıldı, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendik" ifadelerini kullandı.

Gani’yi korkak olarak nitelendiren Erşad, geri döneceğini düşünmediğini ama dönseydi gözlerinin içine bakarak “Ben bir kadın olarak burada kaldım ama sen kaçtın.” demek istediğini de söyledi.