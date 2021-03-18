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Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişinin sonu darağacı oldu

İran'nın Khorasan Razavi vilayetinde bir kadın kocası ile dağa tırmandığı sırada, Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini ve Mohammad Watandoost isimli adamlar, çiftin yolunu kesip kocayı ağaca bağladı. 4 adam eşinin gözü önünde kadına tecavüz etti. Tecavüzcülerin sonu ise idam sehpası oldu.

Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişinin sonu darağacı oldu
18 Mart 2021 Perşembe 10:10
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Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişinin sonu darağacı oldu

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kimlikleri tespit edildikten sonra tutuklanan dört kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Suçlular geçen pazartesi günü infaz edildi.

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Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişinin sonu darağacı oldu

Khorasan Razavi mahkemesi adamın ellerini ve kollarını bağladıktan sonra karşı koyması halinde kendisini öldürmek ile tehdit eden, daha sonra gözünün önünde karısına tecavüz eden dört kişiyi idam ettikten sonra kararı yüksek mahkemeye yolladı.

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Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişinin sonu darağacı oldu

Yüksek mahkeme idam kararını onayladı.

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Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişinin sonu darağacı oldu

İran, cinsel taciz ve tecavüz suçlarına karşı hiç tolerans göstermiyor.

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Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişinin sonu darağacı oldu

Yasalar gereği bu tür suçları işleyen kişiler genelde idam cezası alıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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