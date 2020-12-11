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AB'den, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzatma kararı

AB'den, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzatma kararı AB, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB'den, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzatma kararı
11 Aralık 2020 Cuma 18:39

AB'den, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzatma kararı

AB'den, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzatma kararı AB, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Liderler Zirvesi dün başladı.

Zirvenin ilk gününde bütçede uzlaşılmanın ardından bir karar da Rusya ile ilgili alındı.

YAPTIRIMLAR 6 AY UZATILDI

Zirvede, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama AB Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts tarafından yapıldı.

Leyts, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını bildirdi.

Leyts, mesajında, "AB Konseyi, Rusya'ya yaptırımların uzatılmasında anlaştı." ifadelerini kullandı.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6

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