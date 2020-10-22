ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı

ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı

Sacha Baron Cohen'in yeni Borat filmi daha seyirciyle buluşmadan gündeme oturdu. Filmde Borat'ın kızını canlandıran oyuncuyla durumdan habersizce otel odasına giden ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin görüntüleri tartışma yarattı.

ABD'de 3 Kasım'daki seçimlere geri sayım sürerken, adaylar birbirlerine karşı ellerindeki son kozlarını kullanıyor. Başkan Donald Trump, rakibi Joe Biden'ın oğlunun yolsuzluk iddialarıyla ilgili suçlamalar yöneltirken, Biden ise Başkan'ın corona virüsü salgını ve ırkçılıkla mücadelesini eleştiriyor. İKİ İSMİN KAPIŞMASINA ÜNLÜ OYUNCU DA DAHİL OLDU Bu siyasi kapışmaya ünlü oyuncu Sacha Baron Cohen de dahil oldu. İkonik hale gelen Borat filminin ikincisini çeken ve yarın Amazon Prime üzerinden yayınlamaya hazırlanan Cohen, filmde Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'yi zor duruma soktu.

OTEL ODASINA GEÇTİLER

7 Temmuz'da çekilen görüntülerde Giuliani, Borat'ın kızı Tutar rolünü canlandıran ve kendisini muhabir olarak tanıtan Maria Bakalova'yla röportaj yaparken görülüyor. İlerleyen bölümde Bakalova konuşmaya odasında devam etmeyi teklif ederken 76 yaşındaki Giuliani de bunu kabul ediyor.

ELİNİ CİNSEL ORGANINA GÖTÜRDÜ

Guardian'ın haberine göre; odaya gittikten sonra 24 yaşındaki oyuncu Giuliani'nin mikrofonunu çıkarırken, ardından yatağa uzanan Giuliani elini cinsel organına doğru götürürken görülüyor. Görüntünün devamında Borat'ı canlandıran Sacha Baron Cohen içeri girerken, "O 15 yaşında. Senin için çok yaşlı" diye bağırırken duyuluyor.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: VİDEO TAMAMEN UYDURMA

Cohen tarafından oyuna getirilen Giuliani, ABD medyasının gündemine oturdu. WABC radyosuna konuşan Giuliani kendini savunurken, "Borat videosu tamamen uydurma. Görüşmede, öncesinde veya sonrasında herhangi bir uygunsuz davranışta bulunmadım. Elektronik ekipmanları çıkarmam gerekiyordu. Onlar çıkarken kıyafetim dağıldı. Ben de uzandım ve kıyafetlerimi düzeltiyordum. Tüm yaptığım buydu" dedi.