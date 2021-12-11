ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake yemin etti ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Jeff Flake, bugün yemin ederek resmi olarak unvanını aldı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterilen ve adaylığı ekim ayında Senato'da onaylanan Jeff Flake, bugün yemin etti.

Yemin töreni ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in huzurunda gerçekleşti.

İNCİL'E EL BASTI

Harris, Flake'in resmi olarak unvanını aldığı törenden bir kareyi Twitter hesabında paylaştı.

Paylaşımda ise "Bugün, Jeff Flake'i yeni Türkiye Büyükelçimiz olarak yemin ettirme onuruna eriştim. Senatoda Flake ile çalışma fırsatım oldu ve bu ülkeye olan sevgisini yakından gördüm." ifadeleri yer aldı.

AFRİKA'DA MİSYONERLİKTEN TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE

Jeff Flake, 31 Aralık 1962'de doğdu. Arizona, Snowflake'de dünyaya gelen Jeff Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

SENATÖR OLDU, 'SEKİZLİ ÇETE'YE KATILDI

Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı yendi.

Flake, 2013'te bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biriydi. Flake'in Senato'daki görevi 2019 yılında sona ermiştir.

TRUMP'A SERT MUHALEFETİYLE BİLİNİYOR

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

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