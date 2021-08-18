ABD'nin Afganistan'a girmesinden bu yana 200 bine yakın can kaybı yaşandı 001'de ABD'nin Afganistan'a girmesiyle birlikte bölgede süren 20 yıllık savaşta 200 bine yakın kişi hayatını kaybederken, ABD'nin borçlarının 6,5 trilyon doları bulması bekleniyor.

11 Eylül 2001'de Dünya Ticarat Merkezi'ne yapılan saldırı, ABD'nin Afganistan'a girişiyle sonuçlandı.

Saldırıyı üstlenen El Kaide liderinin Taliban tarafından korunması gerekçe gösterilerek ülkeye girildiği dönemde ABD Başkanı George Bush'un, "Kalıcı Özgürlük Operasyonu" ifadesi tarihe geçti.

Afganistan'daki terör olaylarını bitirmek için ülkeye girdiğini söyleyen ABD, 2001 yılının sonuna doğru Taliban yönetimini devirerek yeni bir hükümet kurulmasını sağladı.

UZLAŞMA TEKLİFİ 20 YIL SONRA ABD'DEN GELDİ

Ancak aradan geçen yılların sonunda ABD, Taliban'la mücadelesini sona erdirme girişiminde bulunarak uzlaşma teklifleri sundu.

Bu süreçte giderek güçlenen Taliban, uzlaşmalar doğrultusunda daha erken çıkması beklenen ABD birliklerinin çıkışının uzamasına karşın Kabil'e giriş yaptı.

ABD'NİN 20 YILLIK AFGANİSTAN SÜRECİNDE KAYIP VE BORÇLANMA

Taliban'ın Kabil'e girmesiyle ABD ve diğer birçok ülke hızla tahliyelere başlarken, acı bilanço da ortaya çıktı.

ABD'nin Afganistan'da 20 yıl süren en uzun savaşında, 2 bin 400'den fazla Amerikan askeri hayatını kaybetti.

200 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Associated Press, 31 Ağustos'ta Kabil'den tahliyelerin tamamlanmasıyla ABD'nin 20 yılın ardından bitecek savaşında ödenen bedelleri derledi.

ABD'nin 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından Afganistan'a girişi, her iki ülkede de büyük kayıplara yol açtı ve savaşta şimdiye kadar 172 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

2 BİN 448 AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜ

ABD, 20 yıl süren savaşta 2 bin 448 Amerikan askerini kaybederken, ABD için çalışan ve hayatını kaybeden Afganların sayısı da 3 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SİVİLLER ETKİLENDİ

Savaştan en fazla etkilenenler ise Afgan siviller oldu ve 47 bin 245 Afgan savaşta hayatını kaybetti.

Taliban karşısında yenilgiye uğrayan Afgan ordusunda 66 bine yakın asker hayatını kaybederken, Taliban ve diğer muhalif savaşçılar tarafında ise 51 bin 191 kişi öldü.

GAZETECİLER VE YARDIM ÇALIŞANLARI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan'da görev yapan NATO ve diğer ülkelerden ise 1144 asker hayatını kaybetti.

Öte yandan Afganistan'da, şimdiye kadar 444 insani yardım çalışanı ve 72 gazeteci yaşamını yitirdi.

ABD'NİN EN UZUN SAVAŞININ BEDELİ BORÇ OLDU

ABD'nin en uzun savaşı, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle sona yaklaşsa da savaşın trilyonlara ulaşan bedelini Amerikalılar ödemeye devam edecek.

6,5 TRİLYON DOLARLIK BORÇ BİRİKECEK

ABD'nin 2020 itibarıyla borçlanarak finanse ettiği Afganistan ve Irak savaşlarının maliyeti 2 trilyon doları geçiyor, 2050'ye kadar ise bu borçlanmanın faizinin 6,5 trilyon doları bulması bekleniyor.