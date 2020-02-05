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ABD'de Türk Emniyet Müdürü Görevine Başladı

ABD'de Türk Emniyet Müdürlüğü Görevine Alındı

ABD'de Türk Emniyet Müdürü Görevine Başladı
05 Şubat 2020 Çarşamba 13:46

ABD'de Türk Emniyet Müdürü Görevine Başladı

Eskişehir'de dünyaya gelen Baycora, çok ufak yaşta Amerika’ya yerleşmişti Paterson şehrinde kendini yetiştirdi.

New Jersey Rutgers Üniversitesi'nde kimya mühendisliği alanından mezun alan Baycora, 1988 senesin de Paterson Polis Teşkilatı bünyesinde yer aldı .

İki çocuk babasıolan  Baycora, 32 sene  boyunca Paterson Emniyeti'nde görev almıştı.

GÖREVİNE RESMEN 5 ŞUBAT'TA  BAŞLADI

İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesi'nde Yapılan Yemin  töreni ile  , resmen görevine alındığı ilan edildi

Türk diplomatik misyonundan temsilcilerinin de olmasının  yanı sıra New york  New Jersey’de ikamet eden Türk milleti üyeleri, Paterson kadrosunda üst düzey yöneticiler ve Baycora’nın aile fertlerinin yer aldığı   yemin töreni, Amerikan milli marşı ile başlayarak dualar ile devam etti.

"İLK TÜRK, İLK MÜSLÜMAN EMNİYET MÜDÜRÜ"

Yapılan Kutlamada söz alan Paterson Belediye Başkanı  Sayegh, Amerika’da bugün tarih'e imza attıklarını dile getirerek , “Baycora, Paterson ilinin ilk Türk, ilk Müslüman, ilk kimya mühendisi diplomalı  emniyet müdürü görevi alıyor .” dedi.

Sayegh, Baycora’nın uzun seneler polis teşkilatında gösterdiği çaba ve gayretlerinden ötürü bu işi hak ettiğini açıklayarak , “Baycora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma bizzat kendi çabası ile olmuştur . Bu Paterson’ın büyük bir  zaferidir, Amerika’yı evi bilen göçmenlerin mutluluğudur .” diye anlattı.

KUR'AN-I KERİM'E EL BASILDI YEMİN EDİLDİ

Uzunca Senelik tarihi yerde yapılan törende sürdürülürken Baycora, Kur'an-ı Kerim’e el basarak yemin etti.

Baycora, söz alarak konuştuğu esnada , Paterson'un yarım yüzyıllık evi olduğunu açıklayarak , “Bu şehri çok seviyorum . Paterson, etnik topluluklarıyla , çoğulcu tutumuyla , dünyanın dört bir tarafından gelen insanlarla asıl Amerika'dır.” diyerek devam etti.

Paterson bölgesinde hizmet yapmaktan sevinç duyduğunu anlatan Baycora, suç ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıktan kurtarmak ve daha güvenli bir şehir durumuna getirmek adına çok çaba sarf edeceğine değindi.

Baycora, törenin bitiminde Türkçe dil de gerçekleşen duanın sonrasında tebrikleri kabul etti.

Türk vatandaşı olmaktan ve doğduğu ülkeden  büyük bir gurur yaşadığını anlatan Baycora, "Bugün çok mutluyum. tanık olduğum şu  durum , dünyanın neresinden gelirseniz gelin, bu ülkede halen  fırsatlar olduğunun ispatıdır." diye aktardı .

Etiketler; #ABD
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