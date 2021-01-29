ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden Türkiye’ye skandal bir çağrı geldi.ABD, yabancı güçlerin Libya’dan çekilmesi için tanınan sürenin dolduğuna işaret ederek Türkiye ve Rusya’dan Libya’daki güçlerini derhal geri çekmesini istedi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi büyükelçisi Richard Mills, Türk ve Rus a’skerlerinin Libya’dan çekilmesi çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Libya konulu bir oturumda konuşan Mills, Libya’dan tüm yabancı a’skerlerin çekilmesi için tanınan sürenin dolduğuna işaret ederek “Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil tüm yabancı tarafları, Libya’nın egemenliğine saygıya ve Libya’daki a’skeri müdahaleyi derhal ve tamamen durdurmaya çağırıyoruz” dedi.

Libya’da taraflar 23 Ekim’de BM himayesinde ateşkes anlaşması imzalamış, anlaşma çerçevesinde tüm yabancı güçler ve paralı a’skerlerin üç ay içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti. Tanınan süre Cumartesi günü sona ererken sahada bir değişiklik olmadığı bildiriliyor.

“Vekalet güçlerinizi çekin” ABD’li elçi Mills, BMGK’daki konuşmasında “Ekim ateşkes anlaşmasına dayanarak Türkiye ve Rusya’yı, güçlerini ülkeden çekme işlemlerini derhal başlatmaya, topladıkları, finanse ettikleri, konuşlandırdıkları ve destek verdikleri yabancı paralı a’skerler ve a’skeri vekalet güçlerini Libya’dan çekmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

BM tahminlerine göre Libya’da yaklaşık 20 bin yabancı a’skeri güç ve paralı a’sker bulunuyor. Türkiye, Trablus merkezli ve BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine; BAE, Mısır ve Rusya ise ülkenin doğu ve güneyinde kontrolü elinde bulunduran Halife Hafter güçlerine destek veriyor.