0
0
2
0
0
0
0
13

7 yaşındaki kız canlı ders sırasında cinsel saldırıya uğradı, öğretmeni anında telefona sarıldı

7 yaşındaki kız canlı ders sırasında cinsel saldırıya uğradı, öğretmeni anında telefona sarıldı

7 yaşındaki kız canlı ders sırasında cinsel saldırıya uğradı, öğretmeni anında telefona sarıldı
19 Ekim 2020 Pazartesi 00:35

Amerika Chicago'da 7 yaşındaki bir kız öğrenci online ders sırasında bir adamın cinsel saldırısına uğradı. Öğrencinin bir adam tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını gören öğretmeni hemen okul müdürünü ve polisi aradı.

İğrenç olay Amerika'da online ders sırasında gerçekleşti. Öğretmen, 7 yaşındaki kız öğrencisinin bir adam tarafından cinsel istismara uğradığı anlara şahit oldu.

Öğretmenin haber vermesi üzerine polis ekipleri, öğleden sonra olayın meydana geldiği eve baskın yaparak küçük kıza cinsel istismarda bulunan kişiyi göz altına aldı.

7 yaşındaki kız canlı ders sırasında cinsel saldırıya uğradı, öğretmeni anında telefona sarıldı

Adamın sorgusu devam ederken, Comer çocuk hastanesinde tedavi altına alınan küçük kızın durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Polis, kızı cinsel ilişkiye zorlayan kişinin kız ile bağlantısı hakkında yorum yapmadı.

Olay ile ilgili soruşturmaya Aile ve Çocuk servisi de dahil oldu.

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber