7 yaşındaki kız canlı ders sırasında cinsel saldırıya uğradı, öğretmeni anında telefona sarıldı
Amerika Chicago'da 7 yaşındaki bir kız öğrenci online ders sırasında bir adamın cinsel saldırısına uğradı. Öğrencinin bir adam tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını gören öğretmeni hemen okul müdürünü ve polisi aradı.
İğrenç olay Amerika'da online ders sırasında gerçekleşti. Öğretmen, 7 yaşındaki kız öğrencisinin bir adam tarafından cinsel istismara uğradığı anlara şahit oldu.
Öğretmenin haber vermesi üzerine polis ekipleri, öğleden sonra olayın meydana geldiği eve baskın yaparak küçük kıza cinsel istismarda bulunan kişiyi göz altına aldı.
Adamın sorgusu devam ederken, Comer çocuk hastanesinde tedavi altına alınan küçük kızın durumu hakkında açıklama yapılmadı.
Polis, kızı cinsel ilişkiye zorlayan kişinin kız ile bağlantısı hakkında yorum yapmadı.
Olay ile ilgili soruşturmaya Aile ve Çocuk servisi de dahil oldu.
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