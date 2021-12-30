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29 yaşındaki öğretmen, iki erkek öğrencisiyle otelde cinsel ilişkiye girdi

Amerika'nın Ohio eyaletinde 29 yaşındaki matematik öğretmeni Christina Sosbe, 2018 yılında iki erkek öğrencisini otele götürüp cinsel ilişkiye girdi.

29 yaşındaki öğretmen, iki erkek öğrencisiyle otelde cinsel ilişkiye girdi
30 Aralık 2021 Perşembe 11:09
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir öğretmen ve öğrenci ilişkisi infial yarattı.

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29 yaşındaki öğretmenin iki öğrencisini otele götürüp onlarla ilişkiye girdiğinin öğrenilmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

 

Hakkında soruşturma açılan öğretmen mahkeme tarafından suçlu bulundu. Bir yıl hapis cezası alan öğretmenin öğretmenlik lisansı geçici olarak iptal edildi.

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Savcı Gabe Wildman, Sosbe'nin Choffin Kairyer ve Teknik okulun açtığı program kapsamında öğrencilere ders verdiğini, okulun kadrolu öğretmeni olmadığını söyledi.

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Geçen sene de aynı bölgede bir kadın öğretmen, öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği için iki yıl hapis cezası almıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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