13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu

13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, havaya uçuruldu

Suriye toprakları içerisinde Rusya'nın da tam destek verdiği Esed rejimi, 3 Şubat tarih te gerçekleştirilmiş olan saldırıda 7'si askeri personel,olmak üzere 1'i sivil personel olmak üzere 8 vatandaşımızı, ardı arkası bitmeyen kalleş saldırılar ile 10 Şubat'ta ki saldırı esnasında 5 Mehmetçiğimiz şehit edilmiştir.

İdlib kentinde Suriye rejimi aracılıgı ile Türk gözlem noktasına gerçekleştirilen saldırının sonrasında bölgedeki çatışmalar devam etmekte iken .

SİGARA MOLASINDA HEDEF OLDULAR

Son Aşamada SMO'ya ait görevli askerlerin , Esad rejimine ait askerleri sigara molasında hedef aldığı görüntüler sosyal medyada yerini aldı .Esed'in askerleri işte öyle havaya uçurularak imha edildi

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