Son Dakika ! Almanyada Irkçı Saldırısı 11 Türk Öldürüldü

Son Dakika ! Almanyada Irkçı Saldırısı 11 Türk Öldürüldü

Son dakika… Almanya’daki hain saldırıda ırkçılık kaynaklı yaşandığı ölen şahısların da türk müslüman ülkelerden gelen göçmenler olduğu belirtildi

Almanya’yı dehşete düşüren terör saldırısı ile ilgili Ankara’dan ilk açıklama 20 şubat tarihi ile ulaştırıldı… 11 kişinin hayatını yitirdiği ve 6 kişinin yaralı olduğunu ve Tobias R. isimli saldırganın da evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı.

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Nazih terör örğütü geçtiğimiz günlerde Almanyada çökertilmişti.Ardından bu olay meydana geldi

Diğer yandan Hessen Eyalet Meclisi’nde saldırının kurbanları anısına saygı duruşunda bulunuldu. Bugünkü oturum iptal edildi.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, saldırının ilk saatlerinde gündeme gelen, Öldürülen ve yaralanan kişilerin çogunluğu türk olduğu iddiasını maalesefki ki doğruladı. Kalın, Geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerinde bulundu

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