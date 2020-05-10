Gusül Abdesti Nasıl Alınır? Gusül Abdesti alırken yapılan büyük hata!.. İşte gusül abdestinin olmazsa olmazı… Peki eksiksiz ve tam olarak gusül abdesti almak için neye dikkat etmeliyiz… Haftada kaç gün gusül abdesti alınmalı?



Peki eksiksiz ve tam olarak gusül abdesti almak için neye dikkat etmeliyiz…



Cevap: Gusulü gerektiren bir hal olduktan sonra kadın ve erkekler için 15-20 dakika kadar beklemek tavsiye edilir.Peşinden küçük

abdest yapılır ardından da gusülden önce erkeklerin 11 ile 21 adım kadar yürümeleri tavsiye olunur. Akabinde gusül abdesti alınır

Gusül Abdesti alırken yapılan büyük hata!



Soru: Haftada kaç gün gusül abdesti alınmalı?



Cevap: Haftada en az bir kere gusül abdesti almak gerek. Haftada 1 kez yıkanmak Allahu Teâlâ’nın kulları üzerindeki hakkıdır.



Gusül Abdesti alırken yapılan büyük hata!

Elbette eğer gusül gerektirecek bir durum olmuşsa hemen gusül alınır ancak böyle bir durum hasıl olmamışsa bile haftada bir almak doğru olandır..

Soru: Gusül abdesti alırken tırnakların aralarındaki veya elimizdeki kirlerin calıştığımız meslekle alakalı cıkmadığı zaman abdestimiz

kabul olur mu? Cevap:





Ömer Nasuhi Bilmen’in ilmihalinde bu durumla alakalı olarak şunlar yazıyor: “Boyacıların tırnaklarında kalan boyalar, zaruret sebebi ile abdestlerine zarar vermez. Fakat bir zarurete bağlı olmayıp tırnakların üzerinde birer ince tabaka teşkil eden ve altlarına suyun gitmesine mani olan boyalar, abdestin sahih olmasına manidir.” (Syf. 98) Buradan anlaşılan şudur ki, eğer mesleğinizden dolayı oluşan bu kirleri çıkarabiliyorsanız çıkarırsınız. Eğer çıkmıyorsa bu şekilde abdest alabilirsiniz, abdestiniz geçerli olur..Teşekkürler bizden..





Soru: Cünüpken besmele çekilir mi?



Cevap: Eğer hanefi mezhebinden iseniz çekebilirsiniz. Şafii mezhebinde cünüp bir kimsenin Kuran kastıyla Bismillah veya Elhamdülillah demesi haramdır. Bunlarla zikri kasteder yahut hiçbir şey niyet etmezse haram değildir…Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd



Soru: Gusül abdesti alırken burnumuza çekilen su burnumuzun kemiğini sızlatması gerekiyor mu?





Cevap: Eğer bunu yapabiliyorsanız yapın. Ancak eğer yapamıyorsanız üzerinde durmayın, farz değildir. Bazı genç kardeşlerimden duyduğuma göre sırf bunu yapabilmek için çok fazla uğraşıyor, banyodan uzun müddet çıkamıyorlarmış. Olayı bu şekilde vesveseye çevirmek doğru değil…





Soru: Gusül abdesti sırasında sabun sampuan vs şeyler kullanmanın bir sakıncası var mı gusüle acaba?





Cevap: Sakıncası yoktur.. Soru: Gusül Abdesti alırken avret yerine havlu ya da herhangi bir örtü örtmek iyi midir yoksa gerek yok mudur? Cevap: Gusül alırken olduğumuz yerde ellerimizi iki yana açarız.



Eğer iki tarafta da boşluk kalmıyorsa üryan olarak yıkanabiliriz. Eğer boşluk kalıyorsa edebe riayet etmemiz yerinde olur kardeşim. Duşakabin veya banyo perdesi ile banyo yaptığımız bölümü ayırmamız faydalı olur. Arzu edenler elbette her durumda edebe riayet edebilirler.



Soru: Oruçken gusül olsun namaz abdesti konusunda olsun kazara istemeden buruna ağıza veya kulağa su kaçarsa

orucumuz bozulur mu?biz ne kadar dikkat edersek edelim böyle bir durum yaşanırsa orucumuz bozulur mu?



Cevap: Oruçluyken bu konuda gereken dikkati gösterelim, mübalağa etmeyelim. İstemeden kaçan sular abdestimizi bozmaz..





Soru: Gusül abdestiyle namaz kılabilir miyim?





Cevap: Evet, kılabilirsiniz…





Soru: Başımda ve boğazımda ameliyattan dolayı dikiş var nasıl gusül alacağım?





Cevap: Allah (c.c) acil, hayırlı şifalar nasip eylesin. Eğer dikişlerinizden dolayı banyo yapmanız sakıncalı ise gusül abdestine niyet ederek teyemmüm alabilirsiniz. Tarif edeyim: *Eûzü besmele çekin, gusül niyetiyle teyemmüm almaya niyet edin.



*Teyemmüm için en ideali bir tepsi içine toprak veya kum koymaktır. Tuğla da kullanılabilir. Evdeki badananız kireç değilse, plastik veya saten boya kullanılmışsa teyemmüme uygun değildir. Mutfaktaki mermerler de üstleri cilalı olduğu için uygun değillerdir. *Niyetten sonra iki elinizi açarak topraktaki tepsiye vurun. Sonra iki elinizin yanlarını birbirine vurarak toprakların silkelenmesini sağlayın ve elinizi yüzünüze sürün.



*Elinizi tekrar aynı şekilde tepsideki toğrağa vurun, yanlarını birbirine vurarak fazla toprakları silkeleyin ve önce sağ kolunuzu, sonra da sol kolunuzu dirseğe kadar sıvazlayın. Hepsi bu kadar..Allah (c.c) kabul etsin..