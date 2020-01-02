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2020 Milli Piyango İşte Kazandıran Numaralar
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Sınav Takvimini Yayınladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Sınav Takvimini Yayınladı, HAFIZLIK TESPİT SINAVI, YURTDIŞI KISA SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI, 2020 HAC ORGANİZASYONU DİN GÖREVLİLERİ SINAVI, 2020 HAC ORGANİZASYONU SAĞLIK PERSONELİ SINAVI, İHTİSAS BİTİRME SINAVI, İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ, HAFIZLIK TESPİT SINAVI, VAİZLİK GİRİŞ SINAVI, sınavlar nezaman yapılacak? sınav tarihleri belli oldu? detaylar haberde...

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Sınav Takvimini Yayınladı
02 Ocak 2020 Perşembe 11:16

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Sınav Takvimini Yayınladı

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Diyanet, 2020 sınav takvimini yayımladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı sınav takvimini yayımladı.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2020 YILI MUHTEMEL SINAV TAKVİMİ

S.N.

SINAVIN ADI

MUHTEMEL TARİHİ

BİRİMİ

1

HAFIZLIK TESPİT SINAVI ( I. DÖNEM)

OCAK

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

YURTDIŞI KISA SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI (SÖZLÜ)

OCAK

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

2020 HAC ORGANİZASYONU DİN GÖREVLİLERİ SINAVI (SÖZLÜ)

OCAK-ŞUBAT

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4

2020 HAC ORGANİZASYONU KADIN İRŞAT GÖREVLİLERİ SINAVI (SÖZLÜ)

OCAK-ŞUBAT

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

2020 HAC ORGANİZASYONU EKİP PERSONELİ-HİZMETLİ SINAVI (SÖZLÜ)

OCAK-ŞUBAT

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6

2020 HAC ORGANİZASYONU SAĞLIK PERSONELİ SINAVI (YAZILI)

MART

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7

2020 HAC ORGANİZASYONU TERCÜMAN SINAVI (SÖZLÜ)

ŞUBAT - MART

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8

2020 HAC ORGANİZASYONU SAĞLIK PERSONELİ SINAVI (SÖZLÜ)

MART-NİSAN

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9

İHTİSAS KURSUNA KUSİYER SEÇİMİ SINAVI (YAZILI)

NİSAN

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10

YURTDIŞI UZUN SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI

NİSAN

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11

İHTİSAS BİTİRME SINAVI

NİSAN

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12

AŞERE TAKRİB KURSU

NİSAN

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13

MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI (MBSTS) **

NİSAN

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

MAYIS

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15

ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI (UİP) SEÇME SINAVLARI

MAYIS

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16

İHTİSAS KURSUNA KUSİYER SEÇİMİ SINAVI (SÖZLÜ)

HAZİRAN

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17

DİNİ MUSİKİ KURSU SINAVI (SÖZLÜ)

HAZİRAN

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18

HAFIZLIK TESPİT SINAVI ( II. DÖNEM)

HAZİRAN

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19

TASHİH-İ HURUF KURSU SINAVI

TEMMUZ

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20

YURTDIŞI UZUN SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI

AĞUSTOS

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21

YURTDIŞI SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI

TEMMUZ - AĞUSTOS

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22

EĞİTİM GÖREVLİSİ - ÖĞRETMEN (KUR'AN-I KERİM) SINAVI

EYLÜL

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23

HAFIZLIK TESPİT SINAVI ( III. DÖNEM)

EYLÜL

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24

VAİZLİK GİRİŞ SINAVI

EKİM

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25

2020-2021 UMRE ORGANİZASYONU KADIN İRŞAT GÖREVLİLERİ SINAVI (SÖZLÜ)

EKİM

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26

2020-2021 UMRE ORGANİZASYONU DİN GÖREVLİLERİ SINAVI (SÖZLÜ)

EYLÜL - EKİM

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27

HAFIZLIK TESPİT SINAVI (YURTDIŞI)

KASIM

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NOT:

1. Başkanlığımızca yapılması planlanan sınavlar ve tarihler muhtemeldir. İhtiyaç görülmesi halinde sınavlar ve tarihlerde değişiklik yapılabilir.

2. Sınav takviminde yer alan veya takvimde olmadığı halde başka bir kuruma yaptırılabilecek sınav ya da sınavlarla ilgili muhtemel tarih, ilgili kurumlarla yapılacak olan nihai protokol sonucunda belirlenecektir.

3. İhtiyaç olması halinde Başkanlığımızca sınav takviminde yer almayan sınav ya da sınavlar açılabilir.

4. Sınav başvuru tarihleri, başvuru şekli, adaylarda aranılacak şartlar ve sınavlara ilişkin diğer hususlar her sınav öncesi Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olan ilgili duyuruda ilan edilecektir.

** Sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak olup sınava ilişkin duyurular, Başkanlığımız ve ÖSYM'nin internet sitelerinde ilan edilecektir.

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