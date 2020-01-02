Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Sınav Takvimini Yayınladı, HAFIZLIK TESPİT SINAVI, YURTDIŞI KISA SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI, 2020 HAC ORGANİZASYONU DİN GÖREVLİLERİ SINAVI, 2020 HAC ORGANİZASYONU SAĞLIK PERSONELİ SINAVI, İHTİSAS BİTİRME SINAVI, İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ, HAFIZLIK TESPİT SINAVI, VAİZLİK GİRİŞ SINAVI, sınavlar nezaman yapılacak? sınav tarihleri belli oldu? detaylar haberde...
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Sınav Takvimini Yayınladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı sınav takvimini yayımladı.
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2020 YILI MUHTEMEL SINAV TAKVİMİ
|
S.N.
|
SINAVIN ADI
|
MUHTEMEL TARİHİ
|
BİRİMİ
|
1
|
HAFIZLIK TESPİT SINAVI ( I. DÖNEM)
|
OCAK
|
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
2
|
YURTDIŞI KISA SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI (SÖZLÜ)
|
OCAK
|
DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
3
|
2020 HAC ORGANİZASYONU DİN GÖREVLİLERİ SINAVI (SÖZLÜ)
|
OCAK-ŞUBAT
|
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
4
|
2020 HAC ORGANİZASYONU KADIN İRŞAT GÖREVLİLERİ SINAVI (SÖZLÜ)
|
OCAK-ŞUBAT
|
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
5
|
2020 HAC ORGANİZASYONU EKİP PERSONELİ-HİZMETLİ SINAVI (SÖZLÜ)
|
OCAK-ŞUBAT
|
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
6
|
2020 HAC ORGANİZASYONU SAĞLIK PERSONELİ SINAVI (YAZILI)
|
MART
|
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
7
|
2020 HAC ORGANİZASYONU TERCÜMAN SINAVI (SÖZLÜ)
|
ŞUBAT - MART
|
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
8
|
2020 HAC ORGANİZASYONU SAĞLIK PERSONELİ SINAVI (SÖZLÜ)
|
MART-NİSAN
|
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
9
|
İHTİSAS KURSUNA KUSİYER SEÇİMİ SINAVI (YAZILI)
|
NİSAN
|
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
10
|
YURTDIŞI UZUN SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI
|
NİSAN
|
DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
11
|
İHTİSAS BİTİRME SINAVI
|
NİSAN
|
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
12
|
AŞERE TAKRİB KURSU
|
NİSAN
|
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
13
|
MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI (MBSTS) **
|
NİSAN
|
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
14
|
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
|
MAYIS
|
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
15
|
ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI (UİP) SEÇME SINAVLARI
|
MAYIS
|
DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
16
|
İHTİSAS KURSUNA KUSİYER SEÇİMİ SINAVI (SÖZLÜ)
|
HAZİRAN
|
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
17
|
DİNİ MUSİKİ KURSU SINAVI (SÖZLÜ)
|
HAZİRAN
|
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
18
|
HAFIZLIK TESPİT SINAVI ( II. DÖNEM)
|
HAZİRAN
|
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
19
|
TASHİH-İ HURUF KURSU SINAVI
|
TEMMUZ
|
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
20
|
YURTDIŞI UZUN SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI
|
AĞUSTOS
|
DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
21
|
YURTDIŞI SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ SINAVI
|
TEMMUZ - AĞUSTOS
|
DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
22
|
EĞİTİM GÖREVLİSİ - ÖĞRETMEN (KUR'AN-I KERİM) SINAVI
|
EYLÜL
|
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
23
|
HAFIZLIK TESPİT SINAVI ( III. DÖNEM)
|
EYLÜL
|
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
24
|
VAİZLİK GİRİŞ SINAVI
|
EKİM
|
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
25
|
2020-2021 UMRE ORGANİZASYONU KADIN İRŞAT GÖREVLİLERİ SINAVI (SÖZLÜ)
|
EKİM
|
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
26
|
2020-2021 UMRE ORGANİZASYONU DİN GÖREVLİLERİ SINAVI (SÖZLÜ)
|
EYLÜL - EKİM
|
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
27
|
HAFIZLIK TESPİT SINAVI (YURTDIŞI)
|
KASIM
|
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
NOT:
1. Başkanlığımızca yapılması planlanan sınavlar ve tarihler muhtemeldir. İhtiyaç görülmesi halinde sınavlar ve tarihlerde değişiklik yapılabilir.
2. Sınav takviminde yer alan veya takvimde olmadığı halde başka bir kuruma yaptırılabilecek sınav ya da sınavlarla ilgili muhtemel tarih, ilgili kurumlarla yapılacak olan nihai protokol sonucunda belirlenecektir.
3. İhtiyaç olması halinde Başkanlığımızca sınav takviminde yer almayan sınav ya da sınavlar açılabilir.
4. Sınav başvuru tarihleri, başvuru şekli, adaylarda aranılacak şartlar ve sınavlara ilişkin diğer hususlar her sınav öncesi Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olan ilgili duyuruda ilan edilecektir.
** Sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak olup sınava ilişkin duyurular, Başkanlığımız ve ÖSYM'nin internet sitelerinde ilan edilecektir.
Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler