Berat Kandili mesajları! 2020 En güzel Berat Gecesi Mesajları, Berat Gecesi Okunacak Dualar

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

’nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Berat gecemiz mübarek olsun.

Ramazan ayının müjdecisi, Mü'minlerin rahmet, bereket ve mağfiret gecesi olan

Ramazan ayının müjdecisi, Mü'minlerin rahmet, bereket ve mağfiret gecesi olan #BeratKandili ’nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Berat gecemiz mübarek olsun.

''En güzel yerlerde, En doğru insanlarla yollarımızın kesişmesi. Ve her zaman en iyisinin değil, En hayırlısının karşımıza çıkması dileğiyle.'' Kandilimiz Mübarek Olsun #BeratKandili

ALLAH'ım sen affedicisin affı seversin biz aciz kullarını da affeyle. #BeratKandili 'miz mübarek olsun.

‘Bu düştüğüm dipsiz kuyudan çıkmak için bana bir imkân ver Ya Rabbi.‘’ Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ramazan ayının müjdecisi, af ve rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu gecenin İslam alemine huzur, rahmet ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederiz.