Berat Kandili mesajları! 2020 En güzel Berat Gecesi Mesajları, Berat Gecesi Okunacak Dualar Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. 25 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili Berat Ne Demek Dinimizdeki Anlamı Nedir? Sevdiklerine bu özel gecede mesaj göndermek isteyenler en güzel 'Berat Kandili mesajlarını' araştırıyor. İşte bugüne özel en anlamlı, güzel, resimli Berat Kandili mesajları...
Berat Kandili mesajları! 2020 En güzel Berat Gecesi Mesajları, Berat Gecesi Okunacak Dualar
Berat Kandili mesajları! 2020 En güzel Berat Gecesi Mesajları, Berat Gecesi Okunacak Dualar Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. 25 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili Berat Ne Demek Dinimizdeki Anlamı Nedir? Sevdiklerine bu özel gecede mesaj göndermek isteyenler en güzel 'Berat Kandili mesajlarını' araştırıyor. İşte bugüne özel en anlamlı, güzel, resimli Berat Kandili mesajları...
Berat Kandili ne demek;
İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat, Arapça'da temize çıkma anlamına gelir.
Berat Gecesinin Kadilinin Faziletleri
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