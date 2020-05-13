Bayram Namazı Camilerde Kılınacak Mı? İşte Bayram Namazı Kılınışı (Resimli Anlatım)

Bayram Namazı camilerde kılınacak mı? Bayram Namazı evde kılınır mı? bayram namazı nasıl kılır? Camiler ne zaman açılacak? Camide Bayram namazı kılınabilecek mi? Bayram namazı kaç rekattır?, Nasıl niyet edilir? Koronavirüs salgını sebebiyle cemaate kapatılan camiler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? Bayram Namazı kılınacak mı? İşte detaylar...
Corona virüsle mücadele eden Türkiye'de tablo gitgide iyiye gidiyor. Normalleşme süreci yavaş yavaş başlıyor. AVM'ler, berberler ve kuaförler bugün açıldı. Birçok sektör kapılarına yavaş yavaş açarken bir yandan da camilerin akıbeti merak ediliyor. Binlerce kişi 'Camiler ne zaman açılacak? Bayram namazı camide kılınacak mı? camilerin ibadete açılacağı Tarih belli mi?' sorusunu yöneltiyor.
AVM’ler ve kuaförlerin açılmasıyla bugün normalleşmenin ilk günü yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabineden önemli kararlar bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bayram namazının sosyal mesafe şartlarına uyulması kaydıyla camilerde kılınmasını istemesi masada.
Bu konuda Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ise biraz daha beklemek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir açıklama yapması bekleniyor.
Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016
Bayram namazı sabah kılınan ve diğer vakit namazlarına göre kılınışında bazı farklılıklar bulunan bir namazdır.
Ramazan bayramı ve Kurban bayramı olmak üzere senede sadece iki kere bayram namazı kılındığından dolayı bazen
unutulabiliyor. Bu nedenle her bayram namazı öncesi camii de bayram namazının nasıl kılındığına dair kısa bir bilgi veriliyor ve ardından namaza başlanıyor.
Bu sayfamızdan resimli olarak bayram namazı kılınışı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
İşte bayram namazı kılınışı resimli anlatım...
İmamin arkasinda yer alırız ve "Niyet ettim Allah rızasi için (Ramazan yada Kurban) Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet ederiz.
(1.)Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlarız.
Ellerimizi bağlarız ve sessizce Subhaneke'yi okuruz.
2. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"
Ellerimizi yana salarız.
3. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"
Ellerimizi yana salarız.
4. Tekbiri alırız.
Rükûda üç defa
"Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz.
Doğrulurken
"Semi Allahu li-men hamideh"
deriz. Tam doğrulunca da
"Rabbenâ leke'l hamd"
dedikten sonra
"Allahu Ekber"
deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
"Allahu Ekber" diyerek otururuz.
Tekrar...
"Allahu Ekber"
deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
"Secdeden "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece Bayram namazının ikinci rekatı başlamış olur.
Ayağa kalkınca elleri bağlarız. İmam Fatiha ve bir sure okur. Hiç birşey okumadan imamı dinleriz.
1. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"
Ellerimizi yana salarız.
2. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"
Ellerimizi yana salarız.
3. Tekbiri alırız.
Ellerimizi yana salarız. 4. Tekbiri alırız. Ellerimizi yukarıya kaldırmadan ve bağlamadan "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz.
Rükuda üç defa
"Sübhane rabbiyel azim" dedikten sonra doğruluruz
Doğrulurken
"Semi Allahu li-men hamideh"
deriz. Tam doğrulunca da
"Rabbenâ leke'l hamd"
diyerek...
"Allahu Ekber"
deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
"Allahu Ekber" diyerek otururuz.
Tekrar...
"Allahu Ekber"
deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
"Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.
"Allahu Ekber" deyip:
"Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra
"Ettehiyyâtü, Allâhumme salli, Allâhumme
Bârik ve Rabbenâ" dualarını okuruz.
Dualar bitince imamla birlikte yüzümüzü önce sağ tarafa çevirerek
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.
Sonra sola
çevirip yine "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek selam veririz.
Böylece Bayram namazı sona ermiş olur.
Uyarı: Namazdan sonra hutbe okunur. Biz de hutbeyi dinleriz.
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