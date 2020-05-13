Bayram Namazı Camilerde Kılınacak Mı? İşte Bayram Namazı Kılınışı (Resimli Anlatım)

AVM’ler ve kuaförlerin açılmasıyla bugün normalleşmenin ilk günü yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabineden önemli kararlar bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bayram namazının sosyal mesafe şartlarına uyulması kaydıyla camilerde kılınmasını istemesi masada.

Bu konuda Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ise biraz daha beklemek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir açıklama yapması bekleniyor.

Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır? (Resimli anlatım) - 2016

Bayram namazı sabah kılınan ve diğer vakit namazlarına göre kılınışında bazı farklılıklar bulunan bir namazdır.

Ramazan bayramı ve Kurban bayramı olmak üzere senede sadece iki kere bayram namazı kılındığından dolayı bazen

unutulabiliyor. Bu nedenle her bayram namazı öncesi camii de bayram namazının nasıl kılındığına dair kısa bir bilgi veriliyor ve ardından namaza başlanıyor.



Bu sayfamızdan resimli olarak bayram namazı kılınışı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz.





İşte bayram namazı kılınışı resimli anlatım...

İmamin arkasinda yer alırız ve "Niyet ettim Allah rızasi için (Ramazan yada Kurban) Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet ederiz. (1.)Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlarız.

Ellerimizi bağlarız ve sessizce Subhaneke'yi okuruz.

2. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yana salarız.

3. Tekbiri alırız. "Allahu Ekber"

Ellerimizi yana salarız. 4. Tekbiri alırız. Rükûda üç defa "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" dedikten sonra doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" deriz. Tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" dedikten sonra "Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa : "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz. "Allahu Ekber" diyerek otururuz. Tekrar... "Allahu Ekber" deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa : "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz. "Secdeden "Allahu Ekber" deyip ayağa kalkarız, böylece Bayram namazının ikinci rekatı başlamış olur. Ayağa kalkınca elleri bağlarız. İmam Fatiha ve bir sure okur. Hiç birşey okumadan imamı dinleriz.