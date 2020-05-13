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Bayram Namazı Camilerde Kılınacak Mı? Diyanet ve Bilim Kurulu Açıklaması

Bayram Namazı camilerde kılınacak mı? Bayram Namazı evde kılınır mı? bayram namazı nasıl kılır? Camiler ne zaman açılacak? Camide Bayram namazı kılınabilecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle cemaate kapatılan camiler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? Bayram Namazı kılınacak mı? İşte detaylar...

Bayram Namazı Camilerde Kılınacak Mı? Diyanet ve Bilim Kurulu Açıklaması
13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:39

Corona virüsle mücadele eden Türkiye'de tablo gitgide iyiye gidiyor. Normalleşme süreci yavaş yavaş başlıyor. AVM'ler, berberler ve kuaförler bugün açıldı. Birçok sektör kapılarına yavaş yavaş açarken bir yandan da camilerin akıbeti merak ediliyor. Binlerce kişi 'Camiler ne zaman açılacak? Bayram namazı camide kılınacak mı? camilerin ibadete açılacağı Tarih belli mi?' sorusunu yöneltiyor.

Camiler ne zaman açılacak? Camide Bayram namazı kılınabilecek mi?

AVM’ler ve kuaförlerin açılmasıyla bugün normalleşmenin ilk günü yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabineden önemli kararlar bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bayram namazının sosyal mesafe şartlarına uyulması kaydıyla camilerde kılınmasını istemesi masada.

Bu konuda Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ise biraz daha beklemek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir açıklama yapması bekleniyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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