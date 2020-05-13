Bayram Namazı Camilerde Kılınacak Mı? Diyanet ve Bilim Kurulu Açıklaması

Bayram Namazı camilerde kılınacak mı? Bayram Namazı evde kılınır mı? bayram namazı nasıl kılır? Camiler ne zaman açılacak? Camide Bayram namazı kılınabilecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle cemaate kapatılan camiler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? Bayram Namazı kılınacak mı? İşte detaylar...

Corona virüsle mücadele eden Türkiye'de tablo gitgide iyiye gidiyor. Normalleşme süreci yavaş yavaş başlıyor. AVM'ler, berberler ve kuaförler bugün açıldı. Birçok sektör kapılarına yavaş yavaş açarken bir yandan da camilerin akıbeti merak ediliyor. Binlerce kişi 'Camiler ne zaman açılacak? Bayram namazı camide kılınacak mı? camilerin ibadete açılacağı Tarih belli mi?' sorusunu yöneltiyor. AVM’ler ve kuaförlerin açılmasıyla bugün normalleşmenin ilk günü yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabineden önemli kararlar bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bayram namazının sosyal mesafe şartlarına uyulması kaydıyla camilerde kılınmasını istemesi masada. Bu konuda Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ise biraz daha beklemek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir açıklama yapması bekleniyor. TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katıl KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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