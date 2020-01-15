Wikipedia Anayasa Mahkemesi Kararıyla Açılıyor

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia ile ilgili gerekçeli kararı açıklandı. Kararın BTK'ya ukaşmasının ardından Wikipedia'nın açılması bekleniyor. AYM, Wikipedia'nın kapatılmasını hak ihlali saymış, kararın demokratik düzene uymadığını vurgulamıştı.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Anayasa mahkemesi tarafından, Wikipedia adlı internet sitesinın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.

Anayasa mahkemesi, üyeleri tarafından yapılan oylamada oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla karara bağlanan netice Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia adlı internet sitesi erişime açılacak.

Anayasa mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, kararın gerekçesi, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

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