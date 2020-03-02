WhatsApp'ta karanlık modu Nasıl Aktif Hale Geliyor ?

WhatsApp'ın beta uygulamasında bulunan karanlık mod özelliğini nasıl aktif hale geleceğinden bahsettik WhatsApp'ta karanlık modu Nasıl Aktif Hale Geliyor ? WhatsApp'ın beta uygulamasında bulunan karanlık mod özelliğini nasıl aktif hale geleceğinden bahsettik. WhatsApp Nasıl Kullanılır Uygulamadaki Siyah Mod Nedir Karanlık mod ne işe yarar? .

Dünya da en popüler anlık mesajlaşma konuşma uygulaması olan WhatsApp'ın, uzunca bir zamandır karanlık mod uygulaması için çalıştığı görülmekte .

Geçtiğimiz zamanlar da android beta uygulaması güçlendiren şirket, karanlık mod özelliğini android kullanıcılarına aktif etti.

WhatsApp'ı koyu temada kullanabilmenize olanak tanıyan ve OLED ekranlı akıllı telefonlarda şarj ömrüne katkı sağlayan karanlık modu nasıl aktif edebileceğinizi anlayabilmek ve telefonumuzdaki uygulamayı aktif hale getirmek için, aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz

WHATSAPP KARANLIK MODU iOS'TA KULLANMA

WhatsApp'ın beta olarak hayata geçirdiği sunduğu karanlık modu iPhone'larda da aktif olarak kullanabilmek için beta test programına dahil edilmiş olmanız şarttır.

Ancak aylardır dolu olan ve yeni kullanıcı tanımayan beta programına katılmak, şu an için pek mümkün değildir . Yine de aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak gerekli şekilde uyarlayabilir deneyebilirsiniz.