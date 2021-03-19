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Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'ın, bant genişliği daraltma cezasından kurtulmak için Türkiye'de temsilci atayacağı öğrenildi.

Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak
19 Mart 2021 Cuma 12:55

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.

Temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon TL, ardından aralık ayının başında 30 milyon TL ceza kesilmişti.

BAZI PLATFORMLAR ŞARTLARI KABUL ETTİ

Geride kalan süreçte Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte (VK), Dailymotion, TikTok, YouTube, Google, Facebook ve Instagram gibi şirketler Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti.

Ancak dünyada milyonlarca kişinin kullandığı sosyal ağ platformu Twitter, hala temsilci bildiriminde bulunmamıştı.

sosyal medya

TWITTER, TEMSİLCİ ATAMAYI KABUL ETTİ

Uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan Twitter'ın geri adım attığı belirtiliyor.

Sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre, gelecek ay bant genişliği daraltma cezası alacak ve hızı yavaşlatılacak olan Twitter, temsilci atamayı kabul etti.

Konuyla ilgili Twitter cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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