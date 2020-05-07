Twitter kullanıcıları dikkat! İşte Twitter'ın bilmeniz gereken özellikleri!

Popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da birçok değişiklik gerçekleşti. Yeni özellikler de test ediliyor. Önümüzdeki haftalarda Twitter'da birçok yeniliği görebiliriz. Bununla birlikte Twitter'ı daha etkin bir şekilde kullanmak için hangi özelliklere sahip olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Sizler için Twitter deneyiminizi bir ileri adıma taşıyabilecek bu özellikleri listeledik.
Artık, önem verdiğiniz Tweet'leri keşfetmek için spesifik konuları takip edebilmek mümkün. Bu yenilik ile birlikte, ilginizi çeken alakalı ve
ilginç Tweet'leri içeren diyalogları tek bir tıkla görüntüleyebilirsiniz. Spesifik bir konuyu takip etmeyi seçtiğiniz takdirde - bu en sevdiğiniz
müzik grubu, spor takımı ya da ünlüler olabilir- sadece Twitter'da bu konu hakkında çok fazla konuşma eğilimi olan bir dizi hesaptan
Tweet'ler görürsünüz.
LİSTELERLE BİRDEN ÇOK ZAMAN AKIŞI OLUŞTURABİLİRSİNİZ
Listeler, Twitter'daki farklı ilgi alanlarınız arasında gezinmek için çok kullanışlı. Zaman akışınızın gürültülü bir hal aldığı zamanlarda en sevdiğiniz iş arkadaşınızın hesabını
favoriniz olan gurme hesaplarından ayırmak isteyebilirsiniz. Artık ana sayfanızda listeler oluşturup takip edebilir, böylece bu farklı Listeleri temel alan birden fazla zaman akışı
oluşturabilirsiniz.
TWEET'LERİNİZE GELEN CEVAPLARI SAKLAYIN
Tweet'inize verilen yanıtları gizlerseniz, bu yanıtlar başka bir sayfaya taşınır ve doğrudan Tweet'inizin altında görünmez. Tweet üzerinde yeni bir simge görünür ve böylece
diğer kullanıcılara yanıtların gizlendiğini söyleyebilir ve isterse cevabı görmeye diğer sayfaya gidebilirler.
FOTOĞRAFLARINIZI TWEET'LEMEDEN ÖNCE YENİDEN SIRALAYIN
Bir Tweet yazarken fotoğraflarınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.
KARANLIK MOD DAHA DA KARARIYOR
Twitter'ın karanlık moduna artık daha fazla seçenek eklendi—'Lights Out' Daha koyu (saf siyah) ekran isteyenler için kullanılabiliyor ancak bundan biraz daha açık (mavi / gri) isteyenler için ekran 'Dim' seçeneği ile loşlaştırılabiliyor.Giriş zaman akışınıza erişmek için sol üst köşedeki profil resminize tıklamanız halinde karşınıza bir ekran çıkacaktır. Bu ekrandaki sol alt köşede bulunan ampul simgesine tıklayıp istediğiniz kadar ekranı karartabilirsiniz! Bu özellik web ve Android'de de mevcut!
SESSİZE ALARAK SPOİLER ALMAYI ENGELEYEBİLİRSİNİZ
Sessize alma, belirli anahtar kelimelerin zaman çizelgenizde veya bahsettiklerinizde görünmesini engellemenizi sağlar.
Avatarınıza tıklayın> Ayarlar ve gizlilik> Gizlilik ve güvenlik> Güvenlik bölümüne gidin ve 'Sessiz'e dokunun. Ardından, zaman çizelgenizden ve sözlerinizden geçici olarak gizlemek istediğiniz hesapları anahtar kelimeler ile özelleştirebilirsiniz.
DOĞUM GÜNÜ BALONLARI
Profilinize erişebilmek için avatarınıza tıklayın> 'Profili Düzenle'yi seçin ve ardından balonların profilinizin üzerine yağmasını sağlamak için doğum gününüzü ekleyin.
KLASİKLEŞMİŞ TWEETLERİ BULMAK
2012'de rastgele bir şey hakkında gönderdiğiniz komik bir Tweet'i bulmaya mı çalışıyorsunuz? Mobil cihazdaki küçük büyüteç simgesine veya web'in sağ üst köşesindeki
arama çubuğuna tıklayın ve şu modeli izleyin:
Mesela @TwitterAU '#LoveWins' yazın
'Ara' düğmesine tıkladıktan sonra, sonuçları 'En Son' olarak filtrelemeniz halinde Twitter size Bitcoin'den bahsettiğiniz tüm Tweet'leri gösterecektir. Siz ve diğerleri arasındaki
Tweet'leri keşfetmek için de yine aynı kural geçerlidir:
Ayrıca, hesabınızın tam arşivini zamanın başlangıcından itibaren, sadece 'Ayarlar ve gizlilik> İstek' e giderek indirebilirsiniz. Kendinize ne söylediğinizi ve ne zaman olduğunu
hatırlatın.
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