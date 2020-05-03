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NASA, Jüpiter'in uydusunun fotoğraflarını yayınladı

NASA, Jüpiter’in uydusu Europa’nın 1998'de çekilen görüntülerini yeniden oluşturdu. Güneş sisteminde bulunan ve yaşam barındırdığı düşünülen nadir gök cisimlerinden biri olan Jüpiter'in uydusu Europa, uzay araştırmacılarının da oldukça ilgisini çekiyor.

NASA, Jüpiter'in uydusunun fotoğraflarını yayınladı
03 Mayıs 2020 Pazar 00:15

Yüzeyi tamamen buzlarla kaplı olan uydunun, buz tabakasının altında dev okyanusların olduğu düşünülüyor.

NASA, o tarihte çekilen fotoğrafları yeniden işledi ve ortaya harika görüntüler çıktı.

Adını İtalyan gök bilimci Galileo'dan alan Galileo uzay aracı,

ilk olarak 1989 yılında uzaya fırlatılmış ve ardından 1998 yılında Europa'nın fotoğraflarını çekmişti.

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NASA'nın yayınladığı görüntülerdeki açık mavi ya da beyaz bölgeler saf buzdan oluşurken, daha kızıl bölgelerde ise tuz gibi buz olmayan maddeler bulunuyor.

GÖLLERİN İZİNE RASTLANDI

Son yapılan keşiflerde, Europa'nın buz katmanlarının altında büyük göllerin izlerine rastlanması, uyduda yaşam olma olasılığını daha da artırmıştı.

europa

NASA, 2023 YILINDA ARAÇ GÖNDERECEK

NASA, 2023 yılında 'Clipper' isimli aracı buzlarla kaplı Europa'ya göndermeyi planlıyor. Galileo aracının bıraktığı yerden göreve devam edecek Clipper,  Europa'daki muhtemel yaşam izlerini bulmaya çalışacak.

europa
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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #fotoğraf #uzay #NASA #Güneş Sistemi #europa #Jüpiter
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