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İnternet alışverişinde faturayı iyi inceleyin

İnternet alışverişinde faturayı iyi inceleyin

İnternet alışverişinde faturayı iyi inceleyin
01 Şubat 2021 Pazartesi 15:35

İnternet alışverişinde faturayı iyi inceleyin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hızlı tüketim malları ve diğer market ihtiyaçlarını internetten gidermeyi tercih eden vatandaşların uygulamaları kullanırken daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura gibi dokumanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli" dedi.

İnternet alışverişinde faturayı iyi inceleyin

Faceboo

Mağduriyet olmasın

Palandöken, açıklamasında, salgın kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların soğuk havalarda daha çok internetten alışverişe yöneldiğini bildirdi.

Bu talep artışıyla birlikte hızlı tüketim malları ve gıda konusunda yapılan çevrim içi alışverişlerde birtakım aksaklıklar ve mağduriyetler yaşandığına dikkati çeken Palandöken, vatandaşların buralardan seçerek sipariş verdiği ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markaların gönderilebildiğini vurguladı.

Palandöken, internetten satın almayı tercih eden vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, "Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura gibi dokumanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli" dedi.

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