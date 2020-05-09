Facebook Ses kayıtlarınız için size ödeme yapacak...

Facebook'tan para kazanma dönemi başlıyor Facebook kullanıcıları ses ve videolardan para kazanabilecek işte detaylar
- Ses kayıtlarınız için size ödeme yapacak
- Programın bir parçası olmaya hak kazanırsanız, Facebook “Hey Portal” ifadesini ve ardından arkadaş listenizden bir arkadaşınızın adını kaydedebileceğinizi söylüyor adını kaydedebileceğinizi söylüyor............
Facebook, Viewpoints pazar araştırması uygulamasında "Pronunciations" adlı yeni bir programın bir parçası olarak ses
kayıtları yapmanıza izin verecek. Programın bir parçası olmaya hak kazanırsanız,
Facebook “Hey Portal” ifadesini ve ardından arkadaş listenizden bir arkadaşınızın adını kaydedebileceğinizi söylüyor.
Gerekli verileri toplamak için “Pronunciations” (Telaffuzlar) isimli bir program başlatan Facebook, programa katılan kullanıcılara ses kayıtları için 5 dolara varan ücret ödeyecek. Facebook, Viewpoints pazar araştırması uygulamasında "Pronunciations" adlı yeni bir programın bir parçası olarak ses kayıtları yapmanıza izin verecek. Programın bir parçası olmaya hak kazanırsanız, Facebook “Hey Portal” ifadesini ve ardından arkadaş listenizden bir arkadaşınızın adını kaydedebileceğinizi söylüyor. Bunu 10 adede kadar arkadaş adıyla yapabileceksiniz ve her ifadeyi iki kez kaydetmeniz gerekiyor.
Facebook kayıtlarınız için fazla para ödemeyecek. Bir kayıt kümesini tamamlarsanız, Viewpoints uygulamasında 200 puan alırsınız ve en az 1.000 puan kazanana kadar Viewpoints uygulamasında para kazanamazsınız. Bu sadece PayPal üzerinden 5 dolar ödül anlamına geliyor. Bununla birlikte, Facebook kullanıcılara beş adede kadar kayıt yapma fırsatı sunulabileceğini söylüyor, bu yüzden bu 1.000 puanlık hedefe ulaşma ve ödeme alma potansiyeli var. Facebook, kullanıcıların sağladığı ses kayıtlarının Facebook profillerine bağlanmayacağını ve şirketin Facebook'ta veya Facebook'un sahip olduğu diğer hizmetlerde izinsiz olarak Viewpoints etkinliğini paylaşmayacağını söyledi.
Programın ABD’de yaşayan ve 18 yaşın üstündeki kullanıcılara açık olduğunu belirtelim. Facebook programı yavaş yavaş yayınlayacağını söylüyor, bu yüzden tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayacak. Şirket sizin için kullanılabilir hale getirildiyse, açılır pencereleri görmek için Viewpoints uygulamasını güncellemeniz gerekmeyeceğini söyledi.
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