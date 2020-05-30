Ertelenen SpaceX Uzay Mekiği 30 Mayıs 2020 Saat 22.20 de başarı bir şekilde Uzaya Gönderildi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi Türkiye saati ile 22 civarında bu akşam gerçekleştirilecek. 27 Mayıs'ta hava şartları nedeniyle planlanan fırlatma gerçekleştirilememişti. SpaceX Crew Dragon uzay uçuşu denemesinin canlı yayını haberimizde...

SpaceX’in, Crew Dragon isimli uzay mekiği bu akşam SAAT 22.20 DE uzaya fırlatıldı. İlk insanlı uçuş denemesi olan fırlatma SpaceX ve NASA ortaklığı ile gerçekleştirilecek. Bu tarihi anı canlı izlemek isteyenler için NASA tarafından canlı yayın ekrana gelecek.

SPACEX FIRLATMA CREW DRAGON UÇUŞU SAAT KAÇTA?

SpaceX’in “Crew Dragon” isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi, bugün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden ABD doğu saati ile 15.22’de gerçekleştirilecek. Türkiye saatine göre ise 22:22’de fırlatılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenecek olan bu roketle, tarihte ilk kez uzaya özel bir şirket tarafından insan yollanmış olacak ve yeni bir dönem böylece başlayacak.



SPACEX CANLI YAYIN NEREDE OLACAK?

Robert Behnken ve Douglas Hurley’i Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatacak tarihi uçuş, NASA ve SpaceX tarafından canlı yayınlanacak. NASA’nın YouTube hesabı üstünden canlı olarak yayınlanacak.

UZAY YOLCULUĞUNDA DÖNÜM NOKTASI SPACEX

Söz konusu kapsülün başarıyla yolculuğunu tamamlaması, uzay yolculuğunun daha uygun fiyatlı olması için yapılan çalışmalar açısından da dönüm noktası olacak.

Yolculukta yer alacak astronotlardan 53 yaşındaki Hurley, “Bob ile birlikte beş yıldır bu programa hazırlanıyoruz” dedi.

Uzay yolculuklarını ticarileştirmeyi teşvik etmek isteyen NASA, uzay kapsülü yapımı için SpaceX’e 3,1 milyar dolar, Boeing’e 4,5 milyar dolar vermişti. Boeing’in CST-100 Starliner kapsülünü 2021’e kadar fırlatması beklenmiyor.

SpaceX, Crew Dragon kapsülünü astronotsuz olarak geçen yıl başarıyla uzay istasyonuna fırlatmıştı.

SPACE X UZAYA BAŞARI BİR ŞEKİLDE 30 MAYIS SAAT 22.20 DE GÖNDERİLDİ.