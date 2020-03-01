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Dijital Mobil Kimlik Dönemi Başlıyor

Dijital Mobil Kimlik Dönemi Başlıyor, Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ülkemizde hemen hemen herkesin kullandığı cep telefonları, önemli güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor, 'Dijital Mobil Kimlik' adı verilen uygulama, kişisel verilerin korunmasını sağlamasının yanı sıra; çalınma kaybolma ve diğer güvenlik açıklarının da önüne geçiyor. Kimlikler olmadan parmak izi ile işlem yapılacak Detaylar haberde...

Dijital Mobil Kimlik Dönemi Başlıyor
01 Mart 2020 Pazar 00:21

Dijital Mobil Kimlik Dönemi Başlıyor

Dijital Mobil Kimlik Dönemi Başlıyor, Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ülkemizde hemen hemen herkesin kullandığı cep telefonları, önemli güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor, 'Dijital Mobil Kimlik' adı verilen uygulama, kişisel verilerin korunmasını sağlamasının yanı sıra; çalınma kaybolma ve diğer güvenlik açıklarının da önüne geçiyor. Kimlikler olmadan parmak izi ile işlem yapılacak Detaylar haberde...

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ülkemizde hemen hemen herkesin kullandığı cep telefonları, önemli güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

 Özel verilerin korunması adına harekete geçen İzmirli yazılım şirketi Savuncell A.Ş., dünyada ilk kez cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi IMEI numarasına sahip cihazlarda kullanılmak üzere; dijital kimlik uygulaması geliştirdi.

'Dijital Mobil Kimlik' adı verilen uygulama, kişisel verilerin korunmasını sağlamasının yanı sıra; çalınma kaybolma ve diğer güvenlik açıklarının da önüne geçiyor.

Araba ruhsatı gibi

Savuncell CEO'su Veysel Turan, 6 yıldır üzerinde çalıştıkları dijital mobil kimlik uygulamasının fikri ve sınai hakları ve patentinin Savuncell AŞ'ye ait olduğunu ve cep telefonlarında yaşanabilecek önemli güvenlik açıkları ile muhtemel sorunların tamamen ortadan kaldırılacağını söyledi.

ayrıca bu sistem yeni kimlik kartlarında uygulanacak parmak izi ile bütün kimliler de djital platformlarda kimlik olmadan parmak izi ile tüm kimlik işlemleri yapılabilecek

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Dijital Mobil Kimlik #parmak izi kimlik #telefon kimlik #takıllı telefon #koruma #kişisel verilerin korunması
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