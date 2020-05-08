Bu yılın son Süper Ay'ı! Görsel şölen oluşturdu 2020 SÜPER AY GÖRÜNTÜLERİ
Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen `Süper Ay` Bitlis'in Ahlat ilçesinde de net bir şekilde görüntülendi.
2/7 Dünya`ya en yakın konuma gelen Ay gökyüzünde akşam saatlerinde doyumsuz bir manzara oluşturdu.
3/7 Normalden yüzde 14`e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü ilçe halkı tarafından da görüntülendi.
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