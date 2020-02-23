Dünya Üzerinden Bulunan Yaklaşık 8 Milyar İnsandan nüfusundan yaklaşık yüzde 45'ine denk gelen 3.5 Milyar İnsan akıllı telefon kullanıcısı olmuş. Akıllı Telefonlar çağımızda hayatı kolaylaştırma faydasının yanısıra Akıllı telefonlar bağımlılık yapması zararıyla insanların ruh sağlığını, Sosyal iletişimi ve sosyal becerilerini olumsuz etkileyerek tehdit ediyor.

Akıllı Telefonlar Modern Cezaevinden Farksız Dünya'daki Kullanım Oranları Raporu

Dünya Üzerinden Bulunan Yaklaşık 8 Milyar İnsandan nüfusundan yaklaşık yüzde 45'ine denk gelen 3.5 Milyar İnsan akıllı telefon kullanıcısı olmuş. Akıllı Telefonlar çağımızda hayatı kolaylaştırma faydasının yanısıra Akıllı telefonlar bağımlılık yapması zararıyla insanların ruh sağlığını, Sosyal iletişimi ve sosyal becerilerini olumsuz etkileyerek tehdit ediyor.

İşte Çağımızın Akıllı telefonla Raporu.

Akıllı Telefon kullanıcıların en az yüzde 90’ı uyumadan önce akıllı telefonlarını konrol ederek yatıyor. Her 3 akıllı telefon kullanıcısından biri, gece telefonunu kontrol etmek için uyanıyor. Kullanıcıların yüzde 44’ünün gece uykusu gelen bildirim sesiyle, yüzde 41’inin uykusu telefonun ışığıyla bölünüyor. Yüzde 85’i, arkadaşları ve aileleriyle konuşurken telefona bakmanın sorun olduğunu düşünmüyor. Yüzde 84’ü bir günü telefonsuz geçirmeyi kabul etmiyor. Eşleriyle yatakta akıllı telefolarına bakarak zaman geçiren çift oranı yüzde 74. Ailelerin yüzde 77’sinde çocuklar ile ebeveynleri arasında telefon yüzünden tartışma yaşanıyor.

Hiperaktif yetişkinler

Günde ortalama üç kez telefonuna bildirim gelenler, daha mutlu, daha konsantre ve daha sakin olduklarını söylüyor. Evli çiftlerin yüzde 79’u birbirlerinden uzaklaşmalarında teknolojinin rol oynadığını düşünüyor. Akıllı telefonlar yetişkinlerde de hiperkativiteye benzer sorunlara yol açıyor. Kullanıcıların yüzde 47’si telefon kullanımlarına sınır koymaya çalışmış, ancak sadece yüzde 30’u başarılı olmuş.

Ömrün 5 yılı sosyal medyada geçiyor

Dünyada üzerinde yaşayan 8 milyar insandan yaklaşık 3,5 milyar insan akıllı telefon kullanıcısı bunun yanı sıra 851 milyon ile en fazla akıllı telefon kullanıcısı Çin’de yaşamaktadır. Raporda yayımlanan verilere göre en az akıllı telefon kullanıcısı ise 6.2 milyon ile İsviçre bulunmktadır.

Peki ülkemiz açısından bakacak olursak Ülkemizin Nüfusu 83 milyon olan Türkiye'de, nüfusunun yaklaşık yüzde 50 sine denk gelen 44.8 milyon akıllı telefon kullanıcısı ile en çok telefon kullanan ülkeler sıralamasında 13’üncü sırada yer aldı.

Ortalama bir insan ömrünün toplamda genel olarak hesaplandığında 5 senelik kısmı sosyal medyada geçiyor. Her 4 çalışandan 3’ü işteyken dikkatinin telefon yüzünden dağıldığını söylüyor.

Akıllı telefonların bağımlılık yaptığına inanan kullanıcı oranı: Yüzde 92

Bir akıllı telefon kullanıcısının bir günde telefonuna dokunma sayısı: 2 bin 617

Dijital detoksun (iletişim teknolojisi kullanımına ara verme) ruh sağlıklarına iyi geldiğine inanan kullanıcı oranı: Yüzde 66

Bir günde telefona bakarak geçirilen ortalama süre: 261 dakika

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